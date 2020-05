Mnozí ji srovnávají s Nobelovou cenou za literaturu. Bologna Ragazzi Award oceňuje od roku 1966 dětské knihy a loni mezi stovkami publikací z celého světa vyhrála ta česká. Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček od Vojtěcha Maška a ilustrátora Chrudoše Valouška z dílny malého nakladatelství Baobab ovládla také tuzemskou soutěž Nejkrásnější české knihy roku a získala i ocenění výtvarný počin v soutěži Zlatá stuha 2018, jediné tuzemské ceny zaměřující se výhradně na dětskou literaturu, jejíž porotu tvoří spisovatelé, výtvarníci i teoretici z oboru. O knihu hned projevili zájem nakladatelé z různých zemí a třeba v Nizozemsku portréty autorů visely i ve výlohách.

"Navazujeme na tradice moderní české knihy. Od začátku jsme kromě nezavedených autorů vydávali také knihy zapomenutých a polozapomenutých autorů," říká vedoucí ateliéru ilustrace UMPRUM Juraj Horváth. Právě on se svou ženou svébytné nakladatelství Baobab v roce 2000 založil. Vydávané knihy pojí se zajímavými českými ilustrátory a je pro ně typická i vysoká grafická úroveň. I když od založení jejich nakladatelství vzniklo několik malých nakladatelů s podobným konceptem, je jich podle Horvátha ve srovnání s ostatními trhy stále málo. "Dobrým signálem je, že se postupně buduje síť dobrých knihkupců a osvícených knihovníků. Úroveň se určitě zvedá, uvidíme ale, do jaké míry to bude původní a trvalé," dodává Horváth.

Česká ilustrace zažívala zlatou éru mezi šedesátými a osmdesátými lety, sametová revoluce však znamenala i pro ni obrovský zlom. Čas se stal drahou komoditou a knihy začaly vycházet tempem, při kterém na jejich grafickou úpravu zbývalo jen málo času (viz text na protější straně). Snaha zaplnit trh co nejrychleji dosud zakázanými autory způsobila, že se v Česku téměř přerušila dlouhá tradice knižní kultury spojená s vysokou výtvarnou kvalitou. Kvůli snaze ušetřit se pak vytratila i poptávka po originálních ilustracích, po mladých talentovaných lidech. "U mnohých nakladatelů to tak zůstalo dodnes. Někteří nemají ani odborné redaktory, místo mladých energických ilustrátorů stále oslovují spíše někoho z rodiny nebo kamaráda. Během let prostě tak trochu otupí a o nové věci nemají zájem," popisuje současné problémy Horváth.