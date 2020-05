Poslanecká sněmovna ve čtvrtek začala vytvářet první seznam úkolů, které má vláda splnit před příchodem případné druhé vlny epidemie koronaviru, aby ochránila životy lidí a neohrozila příjmy státu ani podnikatelů. Pokyny zatím nejsou kompletní ani schválené, ale už nyní z nich vyplývá, že kabinet Andreje Babiše (ANO) by měl podle opozice zlepšit a zlevnit nákupy zdravotnických pomůcek a lépe informovat veřejnost. Zároveň by měl zlepšit organizaci pomoci regionům a zabránit chaosu, který hlavně zpočátku jednotlivá rozhodování vlády vyvolávala.

Piráti ještě před začátkem čtvrteční mimořádné poslanecké schůze, která mimo jiné řešila, jak stát pandemii zvládl a jak by měl postupovat dál, požádali ministerstvo zdravotnictví, aby si nastudovalo plány Nového Zélandu. V této zemi mají epidemickou pohotovost rozdělenou do čtyř stupňů a u každého jsou popsaná konkrétní bezpečnostní opatření.

Podle předsedy klubu Pirátů Jakuba Michálka tak lidé i podnikatelé mají lepší přehled o tom, co vláda chystá, kdy jaký stupeň vyhlašuje a co je čeká. "Je to v podstatě takový semafor, který má čtyři světýlka. Mohlo by to být pro lidi srozumitelnější než obrovský seznam opatření, která jsou neustále aktualizována," narážel Michálek na to, jakým způsobem informovalo veřejnost právě ministerstvo zdravotnictví.