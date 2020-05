Dva výroky. První: "Německu se bude dařit dobře jedině tehdy, když se bude dobře dařit Evropě." A druhý: "Bylo by nespravedlivé, kdybychom kvůli tomu, že jsme byli úspěšní, byli penalizováni." První pronesla německá kancléřka Angela Merkelová, druhý český premiér Andrej Babiš. Oba se týkají společné evropské pomoci státům nejvíce zasaženým ekonomickými dopady pandemie nového koronaviru. Oba postoje dělí myšlenková propast hloubky několika galaxií. Anebo ne? Nepřestáváme věřit, že také český premiér chápe, že i kdyby Česko opravdu bylo "skvělou zemí skvělých lidí", jak říká, bylo by nám to k ničemu, pokud by všude kolem nás panovala spoušť. Některé indicie naznačují, že Babiš si toho vědom je a že jeho instinkty jsou správné. Jiné nás ale naplňují pesimismem a obavou. Na debatách o novém společném evropském rozpočtu se ukáže, jestli Babiš rozumí základním faktům. Neztrácíme naději.

Andrej Babiš je původním porevolučním povoláním podnikatel. Musí mu tedy být jasné, že i kdyby jeho firma byla sebelepší a vyvíjela ty nejlepší výrobky na světě, skutečně bohatá bude jen tehdy, když je bude mít komu prodávat. Když její zákazníci nebudou mít ani vindru, firma zkrachuje. Kdo jiný než Babiš by měl být schopen si toto uvědomit? Základním zájmem Česka by tedy mělo být, aby se z hluboké hospodářské krize způsobené koronavirem dostaly všechny země Evropské unie. To je mnohem důležitější, než jestli Česko samo dostane o pár miliard více či méně. Nedává smysl natahovat ruku a chtít víc a víc, a to i na úkor těch, kterým se nyní vede špatně. Pojďme pro jednou přestat evropskou politiku pojímat jen podle toho, kolik peněz jsme dokázali "z Bruselu" dostat. S takovým přístupem by nyní Česko v posledku přišlo o mnohem víc, než by krátkodobě získalo.

Angela Merkelová to chápe naprosto přesně. Zásadní složkou německé ekonomiky je vývoz. Zdaleka nejvíc toho Německo vyváží do ostatních zemí EU, na vnitřní evropský trh. Pokud se tento trh dostane do problémů, bude mít problémy i Německo. O Česku to platí ještě výrazně více, protože na tento vnitřní trh posílá mnohem větší podíl svého vývozu než Německo. Bez zahrnutí Velké Británie je to v případě Česka 80 procent, což je zhruba o čtvrtinu více než v případě Německa. Kdyby se tento trh zhroutil, ekonomicky se zhroutí i Česko. Prostě nebude mít zákazníky.

V čem má Babiš pravdu