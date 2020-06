Jste starosta obce nebo majitel firmy a přemýšlíte o instalaci fotovoltaických panelů na střechu školy, radnice, městského stadionu nebo své firmy či závodu? Pak už není o čem déle přemýšlet. Právě majitelům takových objektů je určena nabídka, s níž nyní přichází společnost ČEZ ESCO. Jmenuje se příznačně: Fotovoltaika za korunu. A jak už je z názvu patrné, nevadí, že na tento projekt nemáte peníze. Teď vám stačí pouhá koruna.

Řešení je prosté: stačí mít vhodnou střechu, která bude poskytnuta pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Ta bude vyrábět elektrickou energii a vy, respektive váš objekt, ji budete spotřebovávat. Investiční náklady přebírá ČEZ ESCO, město, nebo vy jako majitel daného objektu budete elektrárnu splácet po dobu 15 let v cenách elektřiny, která bude stejná nebo nižší než od stávajícího dodavatele. "Výhoda pro město, firmu nebo jakéhokoliv zákazníka spočívá v tom, že nemusí mít žádné investiční výdaje. O investici se postaráme my, zákazník ji pak splácí přímo v cenách energie, přičemž nemusí platit za distribuci a využívání energetických sítí," vysvětluje podstatu nabídky Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. "U střešních fotovoltaik se jedná o naprostou novinku a jsme jediná společnost, která začala takový produkt nabízet. Tento obchodní model ale máme vyzkoušený u našich jiných produktů, takže víme, že bude fungovat a že na něm vyděláme my i zákazník," dodává Čermák.

"Fotovoltaika se hodí pro objekty, které mají největší spotřebu elektřiny přes den a mají ji rovnoměrně rozloženou během roku. Typicky se jedná o domovy seniorů, nemocnice, různá sportovní zařízení, bazény a samozřejmě i komerční subjekty. Dá se říci, že je vhodný zejména pro větší města a obce, které mají různé městské podniky a organizace," vyjmenovává možnosti Martin Vondrášek ze společnosti ČEZ ESCO, spoluautor projektu.

Kdy se projekt vyplatí?

Fotovoltaická elektrárna tohoto typu se vyplatí tam, kde je roční spotřeba od 30 MWh výše. Základem je znalost detailního průběhu spotřeby dané budovy. Pro zákazníky, kteří nemají data k dispozici, připravuje ČEZ ESCO zapůjčení chytrého měřiče, který sleduje hodinovou spotřebu objektu. Měření probíhá jeden týden až měsíc. Na základě výsledků tohoto měření lze odhadnout ideální velikost elektrárny a také to, kolik elektřiny z ní zákazník spotřebuje. Zákazník za měřič neplatí nic, vše proběhne formou bezplatné zápůjčky. Pokud z výsledků vyplyne, že se FVE na střeše pro objekt vyplatí, ČEZ ESCO navrhne řešení na míru. "Elektrárnu stavíme z kvalitních komponentů, protože jakákoliv porucha by měla negativní dopad na zákazníkovy úspory a na náš zisk. Proto má zákazník jistotu, že na střeše bude mít kvalitní fotovoltaiku, což je velká výhoda oproti těm, které jsou vysoutěženy na nejnižší cenu instalace. Elektrárny navrhujeme tak, aby co nejvíce elektřiny bylo spotřebováno u zákazníka," dodává Martin Vondrášek.

A jak je možné, že se faktura za elektrickou energii sníží i o distribuční a regulované poplatky? "Je to tím, že zákazníkovi postavíme na střeše FVE a snížíme jeho odběr elektřiny od stávajícího dodavatele energie, což zahrnuje silovou elektřinu a i distribuční a regulované poplatky," vysvětluje Kamil Čermák.

První vlaštovka se nejspíš objeví v Písku

Jako jedno z prvních uvažuje o využití této možnosti město Písek, které se již několik let snaží být "chytrým" městem, a to i za pomoci evropských fondů. "Projekt Fotovoltaika za korunu vnímáme jako novou formu financování OZE, podobnou jako metoda EPC (Energy Performance Contracting). Výhodou je, že po 15 letech fotovoltaické panely přejdou do vlastnictví města. Nyní provádíme výpočty, vybíráme vhodnou budovu tak, aby cena, za niž budeme elektřinu z fotovoltaiky odebírat, nebyla vyšší než cena za současný odběr proudu. Zdá se, že už se blížíme k uspokojivému řešení," říká Miloš Prokýšek, vedoucí organizační složky Smart Písek.

Článek byl publikován v komerčním magazínu Hospodářských novin Energie.