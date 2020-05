Sněmovna ve středu zvolila do Rady České televize výrazné kritiky veřejnoprávních médií ekonomku Hanu Lipovskou, moderátora Luboše Xavera Veselého a novináře Pavla Matochu. Například Lipovská kromě výhrad k hospodaření uvedla, že nerozumí smyslu existence veřejnoprávních médií, Veselý měl spory s ČT kvůli kritickým otázkám pořadu Newsroom a podle Matochy by televize neměla točit tolik detektivek. Podle Pirátů a TOP 09 je výběr této trojice signálem, že se Česko vydává cestou Maďarska a Polska. A pro ředitele televize Petra Dvořáka to znamená, že bude v radě čelit dosud nejsilnější opozici.

"Hrozí, že se ČT stane vládní propagandistickou televizí. Situace připomíná dění v Maďarsku, kde má mediální monopol vládní hnutí," hodnotí výsledek poslanec Pirátů Tomáš Martínek. Na to, že včerejší rozhodnutí může zvýšit napětí v televizi, upozorňuje i mediální analytik Filip Rožánek: "Noví členové zvolení kvůli kritice hospodaření budou chtít ukázat, kde jsou podle nich problémy. Schvalování rozpočtu tak bude na konci roku nejspíš napínavé."

Poslanci včera vybírali nové radní z šesti osobností, které prošly předcházejícími koly. Vítězové získali mandát na šest let. Letos sněmovna vybírala šest nových radních z celkem patnáctičlenného orgánu, který volí ředitele televize, kontroluje její rozpočet a projednává zprávy o předvolebním vysílání. V březnové volbě uspěli někdejší šéf televizního zpravodajství Roman Bradáč a ekonom Pavel Kysilka, bývalý hokejista a poslanec Jiří Šlégr.

Rada ČT má být apolitická, výsledek ale ovlivňuje fakt, že ji na základě nominací nejrůznějších organizací volí sněmovna. Například Veselému tak poslanec Trikolóry Václav Klaus mladší zajistil nominaci do rady, s Matochou se zná z šachového kroužku a Lipovská donedávna pracovala pro Institut Václava Klause. Trojici Lipovská (114 hlasů poslanců), Veselý (111 hlasů) a Matocha (108) podle opozice včera vybrali zákonodárci ANO, SPD, KSČM a nezařazení, mezi něž Trikolóra patří. Předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek však tuto dohodu odmítá a argumentuje vysvětlením, že šlo o tajnou volbu.

Nicméně ale platí, že vládního partnera ČSSD z tohoto rozhodování hnutí premiéra Andreje Babiše vynechalo. "Je to začátek konce nezávislé veřejnoprávní televize a za to nese stoprocentní odpovědnost sociální demokracie. Byl jsem příliš dlouho součástí různých koalic, abych věděl, čemu se dá zabránit. Vy jste měli možnost tomu zabránit a neudělali jste to," vytkl ČSSD nedostatek tvrdého přístupu předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prohlásil to na plénu sněmovny, kde levicovou stranu v tu chvíli hájil její místopředseda Ondřej Veselý: "Máme čisté svědomí."

Aktuální hlasování patřilo mezi sledovaná rozhodování sněmovny hlavně kvůli opakované kritice veřejnoprávních médií ze strany prezidenta Miloše Zemana, SPD, komunistů i části ANO. Zeman například v roce 2018 označil dětský pořad ČT za "smrdutý koktejl neznalosti a hlouposti". Dalším důvodem je, že se noví radní budou na podzim roku 2023 podílet na volbě nového ředitele televize. Pokud se ovšem sněmovna nepokusí Dvořáka sesadit před skončením jeho mandátu.