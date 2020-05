Už několik týdnů přesvědčuje americký prezident Donald Trump světovou veřejnost, že by se koronavirus měl léčit antimalariky. Aby šel příkladem, bere preventivně lék na malárii s účinnou látkou hydroxychlorochin. Teď ale narazil. Světová zdravotnická organizace (WHO) pozastavila testy, které měly prokázat, zda je zmíněná látka schopná opravdu pomoci v boji s chorobou covid-19. Uvedla, že lék má mnoho vedlejších účinků, způsobit může například potíže se srdcem.

O nežádoucích účincích přitom experti hovořili už dříve. Trump ale na jejich názor nedal. Na otázku, zda mu prášky doporučil lékař Bílého domu, reagoval po svém. "Zeptal jsem se ho na to. A on odpověděl: 'No, jestli chcete,'" řekl. Antimalarika proti koronaviru navrhoval původně i americký podnikatel Elon Musk, netvrdil však, že při nynější pandemii určitě pomohou.

Dosud provedené testy neukazují, že by Trumpem doporučovaný lék proti chorobě covid-19, kterou koronavirus způsobuje, zabíral.

Zastavení testů spojuje WHO se studií, již minulý týden zveřejnil prestižní vědecký časopis The Lancet. Do studie se zapojilo 96 tisíc lidí, 15 tisíc z nich dostalo lék s látkou hydroxychlorochin nebo příbuzným chlorochinem. Užívali je buď samotné, nebo v kombinaci s antibiotiky.