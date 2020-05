◼ ČESKO

Hamáček je připraven obhájit nákupy pomůcek

Koaliční sociální demokracie ve čtvrtek podpoří body mimořádné schůze sněmovny, kterou vyvolala opozice k postupu vlády při epidemii koronaviru. Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že je připraven před poslanci obhájit všechny dodávky, které jeho resort kvůli epidemii nemoci covid-19 zajistil. Opoziční Piráti a ODS chtějí prosadit zřízení vyšetřovací komise k ministerským nákupům ochranných zdravotnických pomůcek.

◼ ČESKO

Obrana chce za obrněnce zaplatit později

Ministerstvo obrany chce rozložit platby za plánovaný nákup pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) do roku 2028 a dodávky do roku 2027. Firmám to ministerstvo oznámilo v dopise. Obrana dosud počítala s ukončením dodávek i s jejich zaplacením do roku 2026. Nákup nových BVP asi za 50 miliard korun bude největší vojenskou zakázkou. Armáda 210 nových vozidel potřebuje pro přezbrojení 7. mechanizované brigády.

◼ ČESKO

Smlouvy ke Covid III podepíší banky v pátek

Do výzvy Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) k záručnímu programu Covid III se přihlásilo 20 komerčních bank nebo spořitelních družstev. Nyní se uskuteční konzultace s ministerstvem průmyslu a obchodu a ČNB. Smlouvy o spolupráci by se měly podepisovat v pátek. Uvedl to ředitel komunikace ČMZRB Michal Pluta. Komerční banky se mohly do výzvy hlásit od 19. května do pondělní půlnoci.

◼ ČESKO

Slovensko a Maďarsko lze navštívit na 48 hodin

Od středy budou moci Češi, Slováci a Maďaři mezi zeměmi cestovat bez nutnosti předložení negativního testu na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí do své země do 48 hodin. Uvedl to ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) už se v pondělí na takovém režimu domluvil se slovenským protějškem Igorem Matovičem.

"

Zničil jste důvěru rodičů ve školu, tak pracně vybudovaný vztah.

Štefan Klíma

Znovuotevírání škol zavřených kvůli koronaviru staví podle vedoucího středních škol ve spolku Pedagogická komora veřejnost proti ředitelům a učitelům ve školách. Napsal to v dopise ministrovi školství.

◼ ČESKO

Do Senátu míří Milan Štěch či Vítězslav Jandák

Občanští demokraté ani lidovci nenavrhnou na Pelhřimovsku vlastního kandidáta do Senátu. Proti Milanu Štěchovi za ČSSD se tam postaví Vítězslav Jandák jako kandidát za hnutí ANO. Jandákovu kandidaturu potvrdila krajská předsedkyně a poslankyně hnutí Monika Oborná. Senátor se bude na podzim na Vysočině měnit také na Žďársku. Lidovecký kandidát Josef Klement získal podporu dalších stran. Senátní volby se budou konat 2. a 3. října.

◼ ČESKO

EET bude přerušená jen do konce letošního roku

Elektronická evidence tržeb (EET) bude přerušená jen do konce letošního roku. Sněmovna odmítla snahu Senátu o odklad EET pro další odvětví vyjma ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu až do června 2023. Návrh na kratší odklad vláda zdůvodnila snahou nezatěžovat podnikatele po dobu epidemie koronaviru. Parlament už koncem března schválil jeden odklad EET, který měl trvat tři měsíce po skončení nouzového stavu.

◼ SLOVENSKO

Rozkol ve Směru-SD sílí, Fico čelí výzvě k odchodu

Bývalý nejdéle sloužící slovenský premiér Robert Fico po porážce své strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) v únorových volbách čelí otevřené výzvě k odchodu z jejího čela. Dosud jediný předseda Směru-SD od založení v roce 1999 se vyslovil pro změny, jež by posílily sociální demokraty. Místopředseda strany a expremiér Peter Pellegrini za účasti dalších tří zástupců z vedení Směru-SD řekl, že Fico by měl v zájmu strany odejít z předsednické funkce.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

McLaren propustí více než čtvrtinu zaměstnanců

Britský výrobce luxusních sportovních aut a majitel jednoho z týmů formule 1 McLaren Group propustí 1200 zaměstnanců, více než čtvrtinu z celkového počtu 4000. Rušení pracovních míst je součástí navrhovaného restrukturalizačního programu, který má firmě pomoci vyrovnat se s dopady pandemie nemoci covid-19. Propouštění se dotkne míst v celé skupině, tedy automobilky i závodní části, uvedla firma ve svém prohlášení.

◼ ČESKO

Poslanci a senátoři ČSSD nabídnou rady k exekucím

V kancelářích poslanců a senátorů ČSSD bude od pondělí k dispozici bezplatné poradenství o problematice dluhů a exekucí. Konzultace pro lidi, kterým by mohla způsobit existenční problémy aktuální ekonomická situace zapříčiněná epidemií nového typu koronaviru, zabezpečí Česká asociace povinných. V pondělí 1. června by se měly zapojit poslanecké a senátorské kanceláře v Mladé Boleslavi, v Chebu a v Brně, o týden později kanceláře v Kladně, Brně a Karviné.

◼ ČESKO

Česká filharmonie začne v červnu opět koncertovat

Česká filharmonie obnovuje od 1. června svou koncertní činnost pro veřejnost ve Dvořákově síni Rudolfina. Na následující tři měsíce připravila řadu Letní koncerty, která zahrnuje 25 programů od sólových recitálů po vystoupení Komorního orchestru České filharmonie. Zazní například Humoreska od Antonína Dvořáka, Malá noční hudba Wolfganga Amadea Mozarta či Serenáda Krzysztofa Pendereckého pro smyčcový orchestr.

◼ ČESKO

Soud se musí vrátit k žalobě proti vyvlastnění

Krajský soud v Českých Budějovicích musí znovu projednat žalobu Jiřího Zevla, který se její pomocí bránil vyvlastnění pozemků v trase dálnice D3. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud. Jde o 50 metrů dálnice v části Ševětín−Borek, která je už hotová; Ředitelství silnic a dálnic zmíněných 50 metrů loni v září dostavělo a úsek otevřelo v prosinci. Zevl dostal od státu za pozemky 578 000 Kč. Vyplývá to z rozsudku zveřejněného v databázi Nejvyššího správního soudu.

◼ EU

Šest z deseti občanů EU hlásí finanční problémy

Šest z deseti občanů Evropské unie uvádí, že má finanční problémy kvůli krizi vyvolané šířením nákazy koronavirem. Téměř třetina dotázaných v průzkumu, který si nechal vypracovat Evropský parlament, hlásí výpadky příjmů. V šetření bylo podle agentury DPA dotázáno 21 000 lidí ve 21 zemích. Třicet procent respondentů připustilo úbytek příjmů a 23 procent lidí uvedlo, že jsou postiženi takzvaným kurzarbeitem, tedy zkrácením pracovní doby.

"

Vakcína proti covidu-19 se nemůže objevit dříve než ke konci roku, spíše v příštím roce. Je otázka, kdy bude zaregistrovaná a kdy bude dostupná v ČR.

Roman Chlíbek

vědecký sekretář České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

◼ ČESKO

Dítěti s leukemií mají pomoci upravené krvinky

Ve Fakultní nemocnici v Motole se léčí první dítě s leukemií v ČR vlastními geneticky upravenými bílými krvinkami. Po úpravě dokážou rozpoznat a ničit nádorové buňky. Buňky upravené v USA mu byly podané transfuzí na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol na konci dubna, informovala včera nemocnice.

◼ ČESKO

Krumlovský zámek má již stovky objednávek

Hrad a zámek Český Krumlov včera otevřel po koronavirové pandemii všechny prohlídkové trasy i barokní divadlo. Na prohlídky může nejvýš 20 lidí včetně průvodce. Zámek již má stovky objednávek na léto včetně cestovních kanceláří z Itálie. Základní vstupné je stejné jako loni, 210 korun. Vedení zámku, kam jindy jezdí tisíce Asijců, věří, že Čechy do města přiláká řada malých akcí, o letních víkendech otevře zahradní muzeum.

◼ ČESKO

Vysočina přispěje svým nemocnicím na testování

Kraj Vysočina bude svým nemocnicím přispívat na testování na koronavirus kvůli nákladům, které s tím nemocnice mají. Počítá se statisíci korun. Přispívat bude na testy nařízené lékaři a hygieniky i na testy, které si lidé hradí sami. Samoplátcovské testování chtěl kraj ukončit, zastaví ho ale jen v Pelhřimově, kde je o něj nejmenší zájem. Uvedl to náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

◼ ČESKO

Nové příspěvky pro obce a linky podpoří sběr kovů

Na větší podpoře sběru kovů z domácností se dohodly ministerstvo životního prostředí (MŽP) a kolektivní systém EKO-KOM. K rozvoji sběrné sítě má pomoci příplatek za každý kontejner na vytříděné kovy v obci. Recyklační linky pak za každou tunu vytříděných kovových obalů dostanou 420 korun místo dosavadních 30 korun. Změny platí od počátku července. MŽP to oznámilo v tiskové zprávě.

◼ POLSKO

Policie zarazila pouť do mariánského kláštera

Lidé, kteří se ze středopolského městečka Lowicz vydali na pouť do kláštera na Jasné Hoře v Čenstochové, na jedno z nejdůležitějších míst pro katolíky v Polsku nedojdou. Kněz, který výpravu pořádal, ji ukončil poté, co policie několikrát napomínala poutníky, že nedodrželi zákaz veřejných shromáždění zavedený kvůli koronaviru. Klášter na Jasné Hoře je centrem mariánského kultu v Polsku. Ročně ho navštíví několik milionů poutníků a turistů.

◼ RUSKO

Odložená přehlídka v Moskvě bude 24. června

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil ministrovi obrany, aby na 24. června připravil vojenskou přehlídku na počest 75. výročí vítězství nad nacistickým Německem. Přehlídka se jako ukázka ruské moci a síly tradičně koná 9. května na moskevském Rudém náměstí. Letos musel Putin akci odložit kvůli pandemii koronaviru. Nákaza mezitím postihla více než 360 tisíc obyvatel nejrozlehlejší země světa a denně přibývají tisíce nových případů.

◼ NĚMECKO

Prokuratura žaluje muže za zveřejnění dat politiků

Německá prokuratura vznesla žalobu proti dvaadvacetiletému muži, kterého viní z internetových útoků vůči tisícovce politiků a známých osobností. Incident, kdy mladík v prosinci 2018 zveřejnil osobní údaje svých obětí, se dotkl i kancléřky Angely Merkelové. Muž se loni po dopadení přiznal a nad činem, který zdůvodnil nesouhlasem s postojem obětí, vyslovil lítost. Data zveřejňoval pod přezdívkou G0d (Bůh) na Twitteru.

◼ ITÁLIE

Pompeje se po nákaze otevřely návštěvníkům

Jedna z nejznámějších archeologických lokalit světa − zbytky antického města Pompeje u italské Neapole − se po více než dvou a půl měsících otevřela návštěvníkům. Kvůli koronavirové epidemii turisté do areálu nesměli, i teď pro ně platí omezení. Kapacita je omezená, lidé musí nosit roušky a zprvu se jim otevřou jen hlavní trasy a několik vybraných vil. Zbytky města, které v roce 79 zasypal popel z blízké sopky Vesuv, navštívily loni čtyři miliony lidí.

◼ DAŇOVÝ RÁJ

České firmy mizí z daňových rájů i letos

Počet českých firem, které mají vlastníka v daňovém ráji, poprvé od roku 2010 klesl podle analýzy poradenské společnosti Bisnode pod 12 tisíc. Z destinací považovaných za daňový ráj bylo koncem března kontrolováno 11 879 společností v Česku, o 223 méně než na konci loňského roku. Nejvíc firem, které mají vlastníka v daňovém ráji, podniká v nemovitostech (2936), obchodu (2668) a službách (1594).