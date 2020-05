Ode dneška jsou kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem pouze namátkové, se zeměmi se otevřely všechny silniční a železniční přechody. Nadále je ale povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19, zároveň zůstává v platnosti opatření neumožňující vstup do Česka turistům. Umožnil to návrh vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který vláda včera schválila.

"V rámci rozvolňování podmínek budou kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem cílené a namátkové, policie nebude kontrolovat každého cestujícího. Místa bude policie vybírat flexibilně na základě vyhodnocení epidemiologického rizika ve spolupráci s hygieniky," uvedlo ministerstvo vnitra v tiskové zprávě.

Překračovat hranice s Rakouskem a Německem na stanovených místech je nově možné bez časového omezení. Za překročení vnitřní hranice mimo určené místo nebo úmyslné vyhnutí se kontrole hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Za nedodržení opatření ministerstva zdravotnictví je možné uložit pokutu až milion korun.

Další uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, kdy by Česko upustilo od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Je mezi nimi například Rakousko, Slovensko, Chorvatsko, Řecko či Bulharsko. Premiér Andrej Babiš (ANO) se už dříve vyjádřil, že by považoval za ideální, kdyby se hranice mezi Českem, Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem otevřely k volnému cestování 15. června.

Od zítřka bude také možné mezi Českem a Slovenskem cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se lidé vrátí zpět do své země do 48 hodin. Na Twitteru to včera uvedl premiér Babiš. "Teď jsem mluvil se slovenským premiérem Igorem Matovičem a dohodli jsme se, že od středy 27. 5. umožníme českým a slovenským občanům cestovat mezi našimi státy, pokud se vrátí zpět do 48 hodin. Bude to možné bez testů a bez karantény. Kontrolovat by to měli slovenští policisté," napsal premiér.