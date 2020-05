Martin Kremer včera k večeru zamířil na šipky a pivo do své oblíbené hospody v Havířově. "Konečně se to otevřelo," říká 42letý dopravák, který pracuje na Dole Darkov. Má štěstí, je negativní, na rozdíl od více než 170 jeho spolupracovníků, kteří měli pozitivní test na koronavirus. Na plošném testování zaměstnanců byl v sobotu a výsledky se měl dozvědět do pondělí. Nikdo mu ale nedal vědět, tak v pondělí přijel do práce jako běžně, měl ranní. "Přes bránu mě pustili, čímž jsem vydedukoval, že jsem negativní," směje se Kremer, který na dole pracuje 10 let. SMS zpráva, která to potvrzuje, mu přišla ve dvě hodiny odpoledne, kdy už byl z práce doma. "Oddechl jsem si, ale stejně nevím, jestli to na šachtě není," přemítá.

Jeho ranní směna na dole proběhla normálně, není ale přímo u těžby, pracuje na ventilaci a likvidaci starého potrubí. V neděli OKD na svém webu vyvěsilo informaci, že od pátku pozastavilo těžbu na Dole Darkov, provoz je omezen na minimum a v podzemí je 150 lidí, kteří se starají o chod šachty. "Že je odstavená těžba, jsem se dozvěděl až po práci. Nikdo mi neřekl, co bude dál. V úterý mám odpolední, tak přijedu a uvidím, jestli budu dělat," přemýšlí Kremer.

Právě Důl Darkov se v Moravskoslezském kraji stal ohniskem nákazy nemoci covid-19. V pondělí odpoledne krajská hygiena napočítala v souvislosti s touto šachtou 239 nakažených koronavirem, z toho je 61 lidí příbuzných pracovníků šachty a čtyři zaměstnanci z dolů ČSM-Jih a ČSA. V karanténě je dalších 350 lidí. "Vyřadili jsme OKD stovky lidí a bez nich důl nemůže dál fungovat," řekla v pondělí po jednání krajského krizového štábu krajská hygienička Pavla Svrčinová. Omezení na šachtě by mělo trvat asi 14 dní.