Když sněmovna předminulou středu rozhodovala o zákonu, kterým vláda chtěla podnikatelům na tři měsíce odložit odvody na sociální pojištění, vystoupila se svým pozměňovacím návrhem mimo jiné i poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Ostatním poslancům ho představila jako úpravu, která pro podnikatele nebude nijak zásadní ani zatěžující. Po necelých dvou týdnech ale vyšlo najevo, že úprava obsahuje také pasáž, která jim a jejich mzdovým účetním značně komplikuje život.

Od září se firmám výrazně zkrátí lhůta, v níž mohou České správě sociálního zabezpečení ohlásit přijetí nebo propuštění zaměstnance. Dnes na to mají osm kalendářních dnů, nově budou muset vše ohlásit do druhého pracovního dne. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuta až 20 tisíc korun. Poslanci a senátoři, kteří nakonec zákon i s návrhem Aulické Jírovcové schválili, to přitom netušili. Měli za to, že pro podnikatele pouze zavádí povinnost posílat od září několik dokumentů výhradně elektronicky.

Aulická Jírovcová na dotaz HN přiznává, že v době, kdy u řečnického pultu svůj návrh představovala, také nevěděla, co všechno v něm je. Dokument včetně důvodové zprávy pro ni napsali úředníci ministerstva práce a sociálních věcí spolu se zástupci sociální správy. "Tak, jak mi to představovali, tak jsem pochopila, že je to záležitost jen elektronizace, a o zkrácení lhůty jsme se nebavili," říká poslankyně a zastupitelka města Most. Zkrácení lhůty si prý nevšimla ani poté, co šestistránkový dokument přečetla.