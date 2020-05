Po vyjetí výtahem na střechu čtyřicetimetrové budovy Main Point Pankrác v Praze se návštěvník ocitne v parku. S hustým trávníkem pod nohami a okrasnými třešněmi, javory či muchovníky kolem. Projekt oceněný loni prvním místem v soutěži Zelená střecha je podle odborníků také ideálním příkladem využívání dešťové vody ve městě. Přebytečná dešťovka se v budově zachytává do šedesátikubíkové nádoby a slouží k zalévání. Podobných střech by v Česku mělo přibýt. Napomoci tomu má novela vodního zákona, kterou dnes projednají poslanci.

Ministerstvo životního prostředí chce, aby dešťovou vodu už od příštího roku využívaly všechny novostavby. Vegetací porostlá střecha je jednou z variant.

Podle ministra Richarda Brabce (ANO) budou mít investoři několik možností, jak s vodou nakládat. Mohou ji jen nechat vsáknout do země, odpařit v jezírku nebo třeba zužitkovat při zalévání. Hlavní je, aby neodtékala do kanalizace. Tak tomu podle Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví, u starších budov většinou je. Taková voda se dostane do řeky a odteče pryč. Návrh na její povinné využívání u novostaveb vnímá Nouza s ohledem na sucho jako pochopitelný a bezproblémový.

Už od roku 2006 sice platí vyhláška ministerstva pro místní rozvoj, která vyžaduje, aby byla u všech staveb dešťová voda přednostně zasakována do země, zejména ve městech to ale často není technicky proveditelné. Praha ostatní možnosti využití dešťovky už několik let vyžaduje vlastními stavebními předpisy, mezi městy je však spíše výjimkou.