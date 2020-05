◼ ČESKO

Vláda má daňový balíček, snižuje DPH u ubytování

Daň z přidané hodnoty by měla u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní akce, na sportoviště, vleky, do saun a dalších podobných zařízení klesnout z 15 na deset procent. O čtvrtinu by se měla snížit silniční daň u nákladních aut nad 3,5 tuny. V daňovém balíčku, který by měl firmám pomoci s následky šíření koronaviru, to schválila vláda. Změnu navrhuje projednat v parlamentu ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze.

◼ ČESKO

Česko znovu zažaluje Brusel kvůli Agrofertu

Vláda schválila žalobu na Evropskou komisi kvůli pozastavené dotaci pro společnost Agrofert. Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek řekl, že se týká částky 30 tisíc eur (přibližně 816 tisíc korun). Česko už komisi žalovalo v únoru, pak ale podnět stáhlo, protože komise v některých případech napadané rozhodnutí zrušila. Podle Smolka nyní kabinet žaluje komisi kvůli tomu, aby získal výklad, zda se na tyto případy uplatní český zákon o střetu zájmů.

◼ USA

Biden se objevil po dvou měsících na veřejnosti

Pravděpodobný demokratický vyzývatel Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách Joe Biden se poprvé po více než dvou měsících objevil na veřejnosti. Při příležitosti Dne obětí války položil květinový věnec u vojenského památníku nedaleko svého bydliště ve státě Delaware. Podle agentury AP je to první náznak toho, že 77letý Biden svou kampaň kvůli obavám z koronaviru už nepovede jen z domova jako dosud.

◼ ČESKO

Roušky už se venku nosit nemusí, otevřely se školy

Lidé v Česku už od pondělka nemusí při dodržení rozestupů nosit venku roušky, které se staly symbolem omezení během koronavirové krize. Velká část si ale stále obličej zakrývá nejen v uzavřených prostorech či veřejné dopravě, kde je to dál povinné. Otevřely se vnitřní prostory restaurací, hotely, kempy, bazény a další provozovny, mohou se konat akce až pro 300 osob. Děti z prvního stupně se mohly dobrovolně po dvou a půl měsících vrátit do škol.

"

Dnes jsem se sešel s Tomášem Petříčkem. Shodli jsme se na tom, že pozice Česka k Izraeli zůstává neměnná.

Jan Hamáček

Ministr vnitra ke schůzce s ministrem zahraničí, která se týkala plánů izraelské vlády. Ta má v červenci zahájit debatu o připojení židovských osad k Izraeli, což by znamenalo anexi tohoto území.

◼ ČESKO

Na pokutách za kartely loni firmy zaplatily 445 milionů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže loni uložil za kartelové dohody a zneužití dominantního postavení pokuty v celkové výši přesahující 445 milionů korun, což je více než o rok dříve. V roce 2018 uložil za tyto prohřešky pokuty za 197,64 milionu korun, o rok dříve dosáhly pokuty 383 milionů korun a v roce 2016 to bylo 466 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy úřadu, kterou zveřejnil na svých internetových stránkách.

◼ ČESKO

Hodiny určené seniorům v obchodech už neplatí

Dnes v Česku přestalo platit omezení, podle kterého mohou do větších obchodů s potravinami, hygienickým zbožím, kosmetikou a drogerií v době mezi 8. a 10. hodinou jen osoby starší 65 let. Na včerejším zasedání o tom rozhodla vláda, řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Opatření z druhé poloviny března mělo ochránit seniory jako hlavní rizikovou skupinu před nákazou nemocí covid-19.

◼ ČESKO

Vláda schválila odpuštění sociálních odvodů

Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit více než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem by nemohl snížit mzdy. Návrh zákona schválila včera vláda. Předlohu musí ještě projednat sněmovna a Senát a podepsat prezident. Dočasné prominutí odvodů má být další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus, který včera vláda prodloužila o tři měsíce, tedy do konce srpna.

◼ ČESKO

Číně vadí označování Tchaj-wanu jako země

Čínské velvyslanectví vytklo Česku, že dokumenty ministerstev zahraničí a zdravotnictví označují Tchaj-wan jako zemi. Považuje to za porušení politiky jedné Číny a mohlo by to znamenat pozastavení vzájemné spolupráce. Zástupce čínské ambasády to na začátku května sdělil vedoucímu oddělení pro Čínskou lidovou republiku na ministerstvu zahraničí Davidu Steinkemu. Informoval o tom Deník N, který má záznam neveřejného telefonátu k dispozici.

◼ ČESKO

Volební poradna má pomoci kandidátům ve volbách

Pomoci uchazečům o místa volených zástupců vyznat se v právních předpisech, které se týkají kandidatury, má od pondělka projekt Volební poradna. Zájemcům bude konzultace týkající se volebního účetnictví nebo volební kampaně poskytovat zdarma, informoval vedoucí projektu Karel Kreml. "Cílem Volební poradny je usnadnit lidem v České republice vstup do všech úrovní politiky," uvedl někdejší mluvčí hnutí Starostů a nezávislých Kreml.

◼ ČESKO

Praha pojmenuje nové ulice po hercích první republiky

Hlavní město pojmenuje nové ulice v Hlubočepích po 10 prvorepublikových hercích, například podle Lídy Baarové, Adiny Mandlové, Nataši Gollové nebo Antonína Novotného. Vznikne tam také náměstí Olgy Scheinpflugové, manželky Karla Čapka. Schválili to pražští radní. Kromě toho souhlasili také s pojmenováním dalších ulic v Řeporyjích, Řepích, Kbelích, Uhříněvsi nebo Březiněvsi. Nutnost pojmenování ulic vznikla stavbou bytových domů.

◼ ČESKO

VZP: Navzdory pandemii výdaje na léčbu rostly

Navzdory koronaviru výdaje Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) na tzv. centrovou léčbu v prvním čtvrtletí letošního roku rostly. Nárůst o sedm procent je ale podle místopředsedy správní rady VZP, poslance Bohuslava Svobody (ODS), nižší, než se očekávalo. Výdaje na drahá moderní léčiva, která mohou předepisovat jen vybrané nemocnice, rostou každoročně. Loni za ně všechny zdravotní pojišťovny zaplatily přes 19 miliard korun.

◼ Z TWITTERU

Moc děkuji Tomáši Klusovi za odvahu veřejně se postavit za přijetí uprchlických dětí bez rodičů z Řecka do ČR. Deset zemí EU a Švýcarsko chce přijmout celkem 1600 dětí. Jen Portugalsko jich přijme 500.

@RozumekMartin

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům. "Za nás je vše připraveno pro přijetí dětských uprchlíků z řeckých táborů," uvedly podle Aktuálně.cz neziskové organizace, které dlouhodobě nabádají vládu k tomu, aby učinila konkrétní kroky k pomoci. Tentokrát se k nim připojil i zpěvák Tomáš Klus.

"

Česko by mělo zůstat u cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 až 45 procent oproti roku 1990.

Karel Havlíček

Vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu a obchodu (za ANO) k takzvané Evropské zelené dohodě, jež má za cíl snížit do roku 2030 emise oxidů uhlíku alespoň o 50 až 55 procent oproti hodnotám z roku 1990.

◼ ČESKO

Colloredo-Mansfeld: Křivdy zůstávají bez nápravy

Rodina Colloredo-Mansfeldových nesouhlasí s rozhodnutím Ústavního soudu, podle kterého zámek Opočno patří státu. Z prohlášení zveřejněného na facebookovém profilu Dereka Colloredo-Mansfelda, syna dcery posledního šlechtického majitele zámku Kristiny Colloredo-Mansfeldové, vyplynulo, že očekávala nápravu křivd z minulosti. Právní zástupce Kristiny uvedl, že zvažují další postup ve věci, například stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

◼ ČESKO

Většina nemocnic v Praze zákaz návštěv nezrušila

Většina pražských nemocnic, mezi nimi například Thomayerova nemocnice nebo Nemocnice Na Homolce, ke včerejšku zákaz návštěv nezrušila. Návštěvy pacientů byly včera možné v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a v Nemocnici na Bulovce. V nemocnici v Motole je povolí dnes. Návštěvy jsou ale možné jen za dodržení stanovených pravidel. Nemocnice byly kvůli zamezení možnému šíření covidu-19 uzavřeny návštěvám na začátku března.

◼ ČESKO

Tripartita podporuje konání veletrhu v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně by se měl letos v říjnu konat. Po jednání tripartity, tedy představitelů vlády, podnikatelů a odborů, to včera řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Podle plánu se má veletrh konat od 5. do 9. října. "Dnes všichni vyjádřili přání, aby se to zvládlo. I ministr zdravotnictví uznal, že tím, že je v říjnu, je tam dostatečná doba, aby si vše sedlo. Zahájíme jednání se zástupci veletrhu," uvedl Havlíček.

◼ ČESKO

V Národním muzeu začala výstava roušek

V hlavní budově Národního muzea v Praze včera začala výstava roušek, které jeho pracovníci shromažďovali od vypuknutí pandemie covidu-19. Výstava se jmenuje Držíme spolu, ukazuje různé typy roušek od designérů, konfekčních firem, zakázkových krejčovství i ty podomácku šité. A představí také příběhy, které se skrývají za jejich vznikem, uvedlo včera muzeum v tiskové zprávě.

◼ ČÍNA

Peking hrozí odvetou ve sporu o Hongkong

Čína pohrozila Spojeným státům protiopatřeními, pokud budou nadále "narušovat její zájmy týkající se Hongkongu". Peking tak reagoval na varování Washingtonu, který o víkendu uvedl, že by mohl zavést protičínské sankce kvůli plánu komunistické Číny prosadit zákon o národní bezpečnosti na území Hongkongu. Nový zákon by měl umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování.

◼ AUSTRÁLIE

Kvůli viru se pozastavuje kandidatura na OH 2032

Vláda australského státu Queensland kvůli koronaviru pozastavila kandidaturu na pořádání olympijských her v roce 2032. Jejich centrem by mělo být Brisbane. Australský olympijský výbor rozhodnutí podporuje. Premiérka Annastacia Palaszczuková nechtěla předjímat, jestli to může ohrozit kandidaturu jako takovou. Připomněla, že není jisté, zda se za rok uskuteční odložené olympijské hry v Tokiu. V Austrálii se hry konaly naposledy v roce 2000 v Sydney.

◼ RUSKO

Prokurátoři žádají 18 let pro souzeného Američana

Ruští prokurátoři požádali moskevský soud, aby Američana Paula Whelana potrestal 18 lety odnětí svobody za špionáž. Whelan, který má také britské, irské a kanadské občanství, v závěrečném vystoupení požádal soud, aby jej zprostil obvinění, protože je nevinen. Soud podle advokáta vynese rozsudek 15. června. Whelanovi hrozí 10 až 20 let vězení. Případ zatěžuje už tak komplikované vztahy mezi Moskvou a Washingtonem.

◼ ŠPANĚLSKO

La Liga chystá restart, připojí se k fotbalu v Česku

Fotbalová sezona ve Španělsku by se měla rozběhnout po tříměsíční pauze zaviněné koronavirem ve čtvrtek 11. června. Termín restartu uvedl ligový šéf Javier Tebas. První hrací den by mělo být na programu městské derby mezi FC Sevillou s českým brankářem Tomášem Vaclíkem a Betisem, hrát se bude bez diváků. Z evropských soutěží se již rozběhly fotbalové ligy v Česku a Německu. V Itálii plánují restart na druhou polovinu června.

◼ SLOVENSKO

Matovič chce blokády silnic označit za trestný čin

Zákaz blokování klíčových silnic a hranic na Slovensku během různých protestů pod hrozbou trestního stíhání hodlá prosadit premiér Igor Matovič. Předseda slovenské vlády to ohlásil po pátečním zablokování jednoho z hraničních přechodů do Rakouska v souvislosti s opatřeními proti pandemii choroby covid-19. Řekl, že při podobných demonstracích se střetává právo na protest s právem dalších lidí na práci.