O co méně opatření proti šíření koronaviru zůstává platit, o to více jich projednává a schvaluje vláda na pomoc ekonomice. Ne že by karanténou zdevastované hospodářství pomoc nepotřebovalo. Nicméně ve chvíli, kdy skončily plošné restrikce, nastal čas začít přemýšlet o tom, co by vlastně stát měl doopravdy podporovat a jestli je skutečně nutné zasahovat například do důchodového účtu, což je poslední, včera schválené opatření.