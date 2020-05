Znáte starý vtip, ve kterém se vyskytuje výraz kačabača? To přijde chlapík k lékaři s podebraným palcem a doktor povídá: "To je kačabača, to se musí uříznout…" Pointa přijde nakonec. Vyprávím to proto, že poslanci opozičních stran považují za takového "kačabaču" předsedu komunistů Vojtěcha Filipa. Tvrdí, že člověk, který velebí zločinný režim a zjevně favorizuje ruské zájmy před českými, nemá na postu místopředsedy Poslanecké sněmovny co dělat. A shánějí podpisy, aby se mohlo hlasovat o jeho odvolání. Potřebují jich 80, zvláště se angažují předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a předseda STAN Vít Rakušan.