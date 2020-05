Cestování do zahraničí se má Čechům od úterý zjednodušit. Stane se tak po takřka třech měsících, kdy platila přísná omezení. O tom, že skončí povinné kontroly na hranicích a obnoví se provoz větší části přechodů zavřených kvůli koronaviru, informovala vláda již počátkem minulého týdne. Stále ale není jasné, které z nich to budou. A jak přesně mají kontroly probíhat a dokdy bude třeba předkládat testy na covid-19.

Určit hraniční přechody, jež se otevřou, je plně v gesci ministerstva vnitra. To ale zatím odmítlo říct, kterých se to týká. "Režimem na hranicích se bude zabývat vláda v pondělí 25. května a teprve poté budou známa jednotlivá opatření," uvedl mluvčí úřadu Adam Rözler.

"Rozhodně bychom uvítali jasné a dříve poskytnuté informace," řekl Christian Rühmkorf, mluvčí Česko-německé obchodní a průmyslové komory. A poukazuje, že na to čeká nejen padesát tisíc českých pracovníků, kteří donedávna dojížděli za prací do Bavorska či Saska, ale i jejich zaměstnavatelé. Někteří z nich svým pracovníkům z Česka zajistili ubytování. A nyní nevědí, jestli je mají zajišťovat i nadále.

Pendleři zase nevědí, zda si budou muset dál zajíždět desítky kilometrů. Například na 818 kilometrů dlouhé hranici mezi Českem a Německem je totiž v současnosti otevřeno pouze 16 přechodů. A kvůli kontrolám jsou na nich často více než hodinové fronty.

Podle náměstka ministra zahraničí Martina Smolka je takřka jisté, že v úterý skončí systematické kontroly na česko-rakouských hranicích. Místo nich budou čeští policisté jen namátkově kontrolovat, zda projíždějící mají platné testy na koronavirus. "Namátkové kontroly budou pravděpodobně na první křižovatce za hranicí," popsal Smolek. I podle něj bude mít ale definitivní slovo ještě vláda na základě stanoviska epidemiologů.

Naopak Rakousko již svoje hranice s Českem otevřelo zcela předminulý týden. Dál ale namátkově kontroluje potvrzení o testech na covid-19. Již také není problém projet přes Rakousko a Slovinsko k jaderskému pobřeží. Stačí mít potvrzení, že je v Chorvatsku zajištěno ubytování. Naopak s Itálií nechalo Rakousko svoje hranice stále uzavřené. Od poloviny června by se Češi podle předběžných dohod nemuseli před cestou do Rakouska nechat testovat na covid-19.

Otázka ovšem je, jak to bude na hranicích s ostatními sousedními státy − Německem, Slovenskem a Polskem. Zda se plně otevře hranice s Německem, záleží především na situaci ve Francii a Belgii. A na tom, jaká přijme Německo opatření na hranicích s nimi.

"Nemůžeme se ještě úplně otevírat vůči ostatním státům, pokud ony se otevřou vůči sousedům, kde ještě situaci plně nezvládli," vysvětlil Smolek. Podle něj se to ovšem může velmi rychle změnit: "Ještě před několika dny se epidemiologové báli Německa a především Bavorska, ale situace se tam skokově zlepšila." Zatím tak platí předpoklad, že se hranice s Německem plně uvolní až v polovině června. V té době by se už mohlo cestovat i bez potvrzení o testování na koronavirus. Původně na stejný termín chtěla česká strana otevřít hranice i na Slovensko, to ale oznámilo, že bude chtít testy až do 26. června. "Snažíme se je ale přesvědčovat, aby přistoupili na dřívější datum," říká Smolek.

Obyvatelům Česka by se mohly brzy otevřít i další státy. Itálie například chce otevřít hranice se zeměmi Schengenu již 3. června, turistům se chce otevřít od poloviny června Řecko či Turecko a od 1. července Bulharsko či Španělsko. Řecko pak oznámilo návrat přímých leteckých linek do turistických destinací od 1. července a jedná − stejně jako některé další státy − o tom, že by nebylo nutné předkládat negativní testy na covid-19.