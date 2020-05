Temné scénáře, podle kterých může kvůli koronaviru zkrachovat až 30 procent restaurací a hospod v Česku, se nenaplnily. Většina restaurací se v pondělí po více než deseti týdnech chystá otevřít. Byť se budou muset podřídit čtyřem stránkám pokynů, jež vydalo ministerstvo zdravotnictví. A mimo jiné tak zajistit, že personál musí po celou provozní dobu nosit roušky, dohlížet na to, aby hosté mezi sebou − pokud nepřijdou společně − dodržovali aspoň dvoumetrové rozestupy, a nejpozději ve 23 hodin zavřít.

"Mnozí na tom jsou skutečně špatně. Ale většina je odhodlaná otevřít, aspoň to zkusit a teprve v reálu uvidí, jak to bude fungovat. Ti, kteří neotevřou, měli většinou nějaké problémy už před krizí," říká výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Potvrzuje tak statistiky ze čtrnáct dní starého průzkumu, který si nechal vypracovat Plzeňský Prazdroj, podle něhož pokračování podnikání plánuje 97,5 procenta hospod. Optimismus panuje hlavně v restauracích, které jsou zacílené na české štamgasty.

87 procent Čechů se podle průzkumu těší na otevření restaurací. V pondělí je hodlá navštívit 13 procent lidí. Přes původní obavy, že kvůli epidemii a vládním omezením zkrachuje až třetina restaurací a hospod, hodlá v pondělí svůj provoz otevřít 97,5 procenta podniků.

"Kapacita našich restaurací se sice kvůli omezením zmenšila o 25 procent, ale zatím to vypadá dobře," těší například Tomáše Vrbu, který provozuje šest podniků různého zaměření − od pekařství přes pivnici, italskou restauraci až po hotel − ve středočeských Poděbradech. A zájem mohl pozorovat už v uplynulých čtrnácti dnech, kdy byly pro hosty otevřené zahrádky restaurací.

"Otevřeli jsme všechny zahrádky a jsme nadmíru spokojeni, protože lidé chodí. Máme štěstí, že jsme v Poděbradech a jsme zaměření na českou klientelu," popisuje s tím, že dodržet vládní opatření podle něho nebude větší problém.

Mnohé restaurace po celé zemi si už část opatření vyzkoušely na svých zahrádkách. A například podle mluvčí pražských strážníků Ireny Seifertové zatím nebylo zaznamenáno, že by lidé výrazněji porušovali základní požadavek na udržování rozestupů. Napomenutí a pokuty padaly spíše za to, že lidé vynesli alkohol dál od restaurace a popíjeli na veřejných prostranstvích, což je na mnoha místech Prahy i jiných českých měst zakázáno.

Popíjení hostů mimo restauraci hostinští řešit nemusí. Co jim však vadí, je omezení provozní doby.

"To, že restaurace mají zavírat po 23. hodině po tolika měsících omezení, je bezprecedentní. Člověk se může opít v deset hodin večer, v jedenáct i ve dvanáct. To podle mě vymyslel někdo, kdo nechodí do hospody," míní Vrba.

"Byli jsme proti tomu. Není to dobrý nápad. Lidé pak inklinují k tomu, že do sebe chtějí dostat víc alkoholu v určenou dobu, aby toho využili co nejvíc," přidává se Ferencová.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO omezení obhajuje zkušenostmi ze zahraničí: "V Jižní Koreji právě kvůli otevření nočních klubů došlo k výraznému navýšení počtu pozitivních pacientů. V těchto klubech je velmi složité dodržovat základní pravidla rozestupů a podobně. Mohlo by to vést k zásadnímu zhoršení situace." Kdy by toto omezení mohlo padnout, nechce Vojtěch odhadovat.

"Bude to záviset na epidemiologické situaci. V tuto chvíli, kdy nás teprve čeká poslední vlna uvolnění, to zatím nelze predikovat," uvádí mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

"Pro noční bary to bude komplikace. Pro naše značkové restaurace ne," přidává pohled za pivovary Staropramen jejich mluvčí Denisa Mylbachrová. Byť i tohoto pivovaru, provozujícího například síť restaurací Potrefená husa, se některá omezení výrazně dotknou.

"Tím, že bude nutné udržovat povinné rozestupy, se kapacita provozoven sníží o 40 až 50 procent," říká Mylbachrová s tím, že očekává zhruba o 50 procent nižší prodej piva než před pandemií.

Restaurace se mohou s omezením provozní doby aspoň částečně vypořádat tím, že budou prodávat z výdejního okénka. Kvůli povinnosti uzavřít vnitřní prostory si však hosté nebudou smět zajít na toaletu, hostinští si také budou muset pohlídat, aby před okénky nedocházelo k rušení nočního klidu.

Některé z restaurací, jež během dne otevřou, si svoje zákazníky zajistily i předem − tím, že se zapojily do projektu organizovaného Českým svazem pivovarů a sladoven Zachraň hospodu. Díky němu bylo možné si zakoupit poukaz na konzumaci zhruba ve 2500 restauracích po celém Česku.

Hostinští tak od zákazníků dostali příslušnou částku okamžitě na účet. Celkově touto formou lidé nakoupili poukazy zhruba za 10 milionů korun, na jednu restauraci v průměru připadá zhruba 4000 korun. Iniciátoři projektu však přiznávají, že po počátečním boomu čekali víc.

"Čekali jsme, že zájem hospodských bude daleko větší. Nejvíc hospod se zaregistrovalo na začátku, ale pak už to opadalo. Dost hospodských, s kterými jsem mluvila, mělo obavy, že je to určitý závazek a nechtěli by hosty zklamat," přibližuje Ferencová. Pro hostinské je těžké odhadnout, jak to bude v prvních dnech po otevření vypadat.

Podle průzkumu, který si u agentury Ipsos nechal vypracovat fastfoodový řetězec KFC, se na otevření restaurací těší 87 procent Čechů. Ihned po otevření se do restaurace chystá 13 procent lidí, další čtvrtina dotazovaných ji chce navštívit do týdne.

Podobně se výzkumníci dotazovali také lidí v Rakousku, kde otevřely restaurace už v pátek 15. května. Hned první den tam podle průzkumu serveru Falstaff chtělo do restaurace zajít 52 procent lidí. Také v Rakousku zatím platí omezení provozní doby mezi 23. a šestou hodinou ranní.

Přes tento optimistický výhled však zatím rakouská obchodní komora WKÖ hodnotí první dny po otevření restaurací v zemi spíš zdrženlivě. Provoz v restauracích je podstatně slabší než před koronavirovou epidemií. Rakouské hostinské hlavně ve větších městech trápí velmi slabý turismus, na tržbách se podepisuje také to, že hodně lidí nadále pracuje z domova, kde se také stravují. Restaurace tak prodají méně obědů i večeří.

Také čeští provozní, alespoň podle těch oslovených HN, zatím z počtu rezervací neregistrují zvýšený zájem hostů.

"Místa ve vnitřních prostorách si zákazníci zatím nerezervují," říká manažer Potrefené husy Na Verandách na pražském Andělu Jan Korostenský s tím, že lidé to ale příliš nedělali ani před pandemií. Podobně mluví manažer jedné z dalších restaurací na pražském Andělu, který si nepřál být jmenován. "Lidé si rezervace zatím nedělají. Myslím, že spíše vyčkávají," tvrdí.

A nejinak to vidí provozovatel poděbradských podniků Vrba. "O rezervace zájem je. Ale je menší než před krizí," říká Vrba.