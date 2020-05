Nevíte, jak vypadá nanovrstva? Tak to vám musím ukázat, říká Antonín Kostka starší. Bere do rukou nůžky a stříhá do roušky, která sjela z jeho nové výrobní linky postavené v Turnově. Rozloží dvě vrstvy materiálu a přejede prstem po vnitřku modré netkané textilie. Objeví se tenký bílý film, který se rychle trhá, a vypadá to, jako by podnikatel stahoval do té doby téměř neviditelnou hustou pavučinu. Právě tato vrstva by měla zachytit 99,9 procenta virů včetně covidu-19.

Roušky vyrábí Kostkova firma Cubo Investments několik dní. Od nápadu pustit se do jejich šití po zapnutí strojů uplynula neobvykle krátká doba. "Na trhu chyběl potřebný stroj, oslovili jsme české společnosti, jestli by ho někdo nedokázal zkonstruovat. Výrobu stroje se nám podařilo domluvit s českou firmou strojařských fandů. Jde tedy o český vývoj, který od rýsovacího prkna po hotový výrobek trval pět týdnů," popsal Kostka jednu z prvních věcí, které v dubnu zařizoval. Jde o několik metrů dlouhou linku, kterou obsluhují čtyři lidé v ochranných oblecích a která nejprve zkompletuje netkanou modrou textilii s vrstvou nanovláken a ochrannou bílou látkou. Výsledek složí do známého tvaru roušky, vytiskne logo, přitaví tvarovací drátek nad nos, gumičky za uši a další části. Na konci se všechno balí.

"Nemohli jsme sáhnout pro materiál do zahraničních firem, protože to kvůli protiepidemickým opatřením nešlo, a museli jsme se spolehnout na to, co Češi umí. Všechno tady je české," zdůrazňuje Kostka. Za osm hodin vyrobí 56 tisíc roušek a spotřebují na ně přes 11 kilometrů gumiček. V následujících týdnech se chystají zavést provoz na tři směny, takže se dostanou na 150 tisíc kusů denně.

Nanotechnologie mají v Česku bezmála dvacetiletou tradici. Roušky z těchto textilií vyrábí několik firem jako zlínský Spur, brněnský Respilon či Batist Medical z Červeného Kostelce. Nanorouška na rozdíl od té obyčejné či látkové sníží riziko, že se její nositel nakazí sám nebo přenese virus na někoho jiného, protože chrání při nádechu i výdechu. Třeba látková ústenka naproti tomu brání hlavně šíření kapének.

Je to během koronavirové krize potřetí, co nějaká společnost nebo škola v původně tradičně textilním Libereckém kraji zahájila produkci ochranných pomůcek z nanovláken. Když byl v březnu na trhu nedostatek zdravotnických prostředků, začala s výrobou nanoroušek tamní Technická univerzita, jejíž vědci přišli před lety na to, jak nanovrstvu průmyslově vyrábět. O pár týdnů později k tomu škola přidala i filtry do roušek − opět s nanovlákny. Tisíce obdobných filtrů začalo chrlit i několik místních podniků. "Díky firmám jako Nano Medical, Elmarco či Drylock jsme tu byli schopní vyrobit 2,1 milionu kusů nanofiltrů," dodává liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Cubo Investments se do výroby zapojil v dubnu po sérii několika náhod. Kraj zjistil, že v Liberci sestavují stroj pro zmíněný Nano Medical technoložky a podnikatelky Marcely Munzarové. Měl dělat fólii proti kůrovci, ale umí vyrobit i nanovrstvu vhodnou pro roušky. Textilii nazvanou Nano Med Clean vyvíjela Munzarová déle než rok. A právě její látka, která zachytí 99,9 procenta virů, se stala základem pro turnovské ústenky. "Účinnost proti virům potvrdila svým certifikátem laboratoř Nelson Labs v USA," uvedla Lýdie Malchárková, mluvčí Trioly, jejíž je Nano Medical dceřinou firmou.

Hejtman původně zvažoval možnost, že si kraj ústenky vyrobí ve vlastní režii. Z toho ale sešlo a zhruba ve stejné době jednalo hejtmanství s Kostkou o dodávkách ochranných pomůcek, které do Česka dováží jiná jeho firma. Krátce se pobavili i o plánech s nanorouškami. "Nepřikládal jsem tomu větší význam a on se za tři dny ozval s tím, že přesvědčil firmu ve Dvoře Králové a umí stroj na roušky dodat do konce dubna," dodává Půta. Kraj si u firmy objednal zatím jeden a půl milionu roušek. Vytvoří si tak zásobu pro případ, že by přišla druhá vlna nákazy.

Roušky od Cubo Investments chrání člověka 12 hodin, firma je prodává za necelých 40 korun bez DPH. Jejich nákup nyní zvažují další čtyři kraje, ozvali se ale i zájemci z Kanady, USA, Německa či Chorvatska. "Uvidíme, jak to půjde. V tuto chvíli ale máme hodně odběratelů, objednávají to české firmy, lékaři i lékárny. Začínají se ozývat zájemci z různých segmentů trhu, jen shora je zatím ticho," říká Kostka s tím, že až skončí pandemie, změní materiálové složení roušek a bude je nabízet místo těch dovážených z Číny.

Zmíněným "tichem shora" myslel podnikatel ministerstva vnitra a zdravotnictví. Právě jejich nákupy v Číně sledoval. Vzhledem k tomu, že sám coby obchodník s ochrannými pomůckami dováží respirátory, ho zajímalo, jak si s tím stát poradí. "Ceny se vymykaly všemu, ale na druhou stranu musím na obhajobu ministerstva říci, že pracovali s něčím, co bylo nedostatkové na celém světě. Proto museli do Číny, která byla jediným výrobcem, a museli kopírovat jejich diktát cenové hladiny. Pak ale ceny ve světě začaly padat, protože Čína je uvolňovala. Avšak v Česku se to neprojevilo v přímé úměře," upozorňuje Kostka. A čím to bylo podle něj způsobené? "Obrovskou potřebou a nešikovností nákupů," myslí si.

Zvláště ministerstvo zdravotnictví čelí kritice kvůli tomu, že pořizovalo respirátory i za několik set korun, zatímco ceny vnitra se pohybovaly v desítkách korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se hájí tím, že dělali vše pro ochranu životů a zdravotníků. "Mám svědomí čisté, pracovali jsme ve dne v noci," uvedl před časem pro HN. Nákupy prověří Nejvyšší kontrolní úřad.