Z českých výrobních linek vyjelo v dubnu jen něco málo přes čtrnáct tisíc aut. Ještě donedávna stačily automobilkám na výrobu takového množství vozů necelé tři dny. V polovině března však přišel blackout. Pandemie koronaviru a s ní spojená vládní opatření proti šíření nemoci zastavily motor české ekonomiky − autoprůmysl se podílí devíti procenty na HDP a představuje zhruba čtvrtinu průmyslové produkce. Výrobci vozů a dílů, kteří v posledních letech díky rekordní poptávce rozšiřovali své továrny, nabírali nové lidi a zvedali až dvouciferně mzdy zaměstnancům, se během několika týdnů nouzového stavu propadli až do existenční krize. Zastavili či výrazně omezili výrobu, mnozí propustili agenturní, či dokonce kmenové zaměstnance, začali osekávat náklady a zažádali o státní příspěvek na mzdy.

Přestože se nyní výrobní závody postupně otevírají, duben se pravděpodobně zapíše jako historicky nejhorší měsíc českého autoprůmyslu z hlediska výroby. Nálada ve firmách se příliš nezlepšuje. Přes půl milionu lidí, které v Česku přímo či nepřímo automobilový průmysl zaměstnává, se potýká s nejistotou. Nikdo neví, jak a kdy se skutečně podaří odrazit ode dna. "Jsem čím dál pesimističtější. Propad o 20 procent vidím už spíš jako jeden z pozitivnějších scénářů," obává se Petr Knap, vedoucí oddělení pro automobilový sektor v poradenské firmě EY.

Až se nastartují Německo, Itálie, Francie a Španělsko

Rozhodující budou následující dva měsíce. Právě ty mají podle většiny lidí z oboru, které HN oslovily, ukázat, v jaké kondici je český autoprůmysl po několikatýdenní odstávce a jaké jsou jeho další šance. Roli v tom sehraje hned několik okolností. V první řadě bude záležet na tom, jak se ze současné krize vzpamatují ostatní státy Evropské unie, na kterých je Česko závislé. Devadesát procent výrobků tuzemského autoprůmyslu je určeno právě k exportu. "V Evropě existuje jen málo aut, ve kterých se nenachází nějaký komponent vyrobený v Česku. V tomto směru jsme evropským lídrem. Právě proto je klíčové rozhýbat trhy v Německu, Francii, Itálii a Španělsku," zdůraznil tento týden v on-line diskusi Hospodářských novin o budoucnosti automobilového průmyslu náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický. Dopad pandemie na některé klíčové trhy je drtivý, a to především na Itálii, Velkou Británii a Španělsko, kde byla situace s virem kritická. Zatímco loni v dubnu se v těchto třech zemích prodalo přes 450 tisíc nových vozů, letos to bylo ve stejném měsíci jen necelých třináct tisíc. V Česku se pro srovnání v dubnu prodalo 10,5 tisíce nových aut.

14,6 tisíce aut se v Česku vyrobilo v dubnu, meziročně je to pokles téměř o devadesát procent. 10,7 tisíce aut prodaly automobilky v Česku v dubnu, meziročně o polovinu méně. V celé EU se prodeje nových aut propadly ještě více, téměř o 80 procent. 90 procent výrobků českého autoprůmyslu je určeno k exportu, z toho třetina míří do Německa.

Pro tuzemské automobilky a výrobce dílů bude nejdůležitější především další vývoj v Německu, kam směřuje třetina exportu českého autoprůmyslu. Přestože i tam se trh s novými auty výrazně propadl, země zůstává tahounem Evropy. Zhruba ze 270 tisíc aut, která si lidé a firmy v dubnu v EU koupili, se jich 120 tisíc prodalo právě v Německu. Tamní vláda navíc aktuálně hledá způsob, jak automobilový průmysl nastartovat. Kancléřka Angela Merkelová chce v červnu rozhodnout, zda spolkové země opět zavedou takzvané šrotovné, tedy finanční příspěvek na pořízení nového osobního vozu, na který by dosáhl každý, kdo by při koupi nechal sešrotovat svůj starý automobil.

Německo již šrotovné zavedlo po globální ekonomické krizi v roce 2009. Tehdy se díky příspěvku podařilo výrazně povzbudit poptávku po nových vozech. A vydělalo na tom tehdy i Česko. Nejvíce to bylo vidět u mladoboleslavské Škody Auto, která je součástí koncernu Volkswagen a pro kterou Německo představuje po Číně druhý největší trh. Díky šrotovnému do sousední země dodala 162 tisíc aut, meziročně zhruba o třetinu více. Tento rekord překonala až v roce 2017. Šrotovné však může mít podle firem i svá negativa. "Posledně, když Německo šrotovné zavedlo, to neznamenalo pouze, že se nová auta vyrobená u nás vyvážela do Německa, ale zejména to přineslo příliv levných ojetin do Česka," říká Martin Saitz, generální ředitel Hyundai Motor Czech.