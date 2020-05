Krátce poté, co Evropu zasáhla koronavirová pandemie, začal premiér Andrej Babiš (ANO) prohlašovat, že by Evropská unie měla zapomenout na boj se změnami klimatu a důraz na ekologickou politiku. Teď se k němu jeho vláda ale výslovně hlásí. Oficiálním dopisem tento týden ujistila všechny členské země i Evropskou komisi, že podporuje unijní cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Dopis podepsaný ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) mají HN k dispozici.

Klimatická neutralita znamená, že by unie měla produkovat jen minimum emisí skleníkových plynů. Ty, které se do ovzduší přesto dostanou, by pohltily lesy či nově vyvinuté technologie. Brabec dopis poslal jménem celé vlády, v záhlaví stojí, že jde o "prohlášení ČR". Ke klimatické neutralitě do roku 2050 se Babiš zavázal na prosincovém summitu lídrů zemí unie. Půjde o soubor předpisů na snižování emisí, zavádění energetických úspor nebo například lepší hospodaření s odpadem, v příštích měsících a letech bude jejich konkrétní podobu navrhovat Evropská komise.

Brabec v dopise podporuje "vysoké environmentální ambice" unie. Zároveň ale žádá, aby to nepoškodilo konkurenceschopnost evropských firem a evropskou ekonomiku obecně. Zmiňuje, že snaha splnit cíle Zelené dohody pro Evropu, tedy unijního záměru dosáhnout klimatické neutrality, "může být příležitostí k efektivnímu procesu obnovy hospodářství", které je zasažené bojem proti šíření koronaviru.

Jménem Česka také naznačuje, že pro razantní snižování emisí požaduje co největší podporu ze společného evropského rozpočtu. Tento požadavek obsahuje věta, že redukce emisí "bude mít v různých oblastech různou náročnost a bude komplikovaná především pro chudší, silně průmyslové nebo strukturálně postižené regiony". Česko je z hlediska výkonu hospodářství stále chudší, než je průměr států unie, a spolu s Irskem má nejvyšší podíl průmyslu na svém hrubém domácím produktu.