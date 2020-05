Začátkem května skupina čínských techniků umístila na nejvyšší horu světa Mount Everest vysílač pro novou mobilní síť 5G. Pár dní potom z čínského kosmodromu vyletěla nová raketa, která má nahradit dosavadní nosiče vynášející do kosmu čínské tchajkonauty, jak Peking říká svým astronautům. A v pátek se do hlavního města sjede na tři tisíce delegátů Všečínského lidového shromáždění, tedy parlamentu, na zasedání, které bylo kvůli pandemii odloženo z března.

Tyto tři zdánlivě nesouvisející události mají jedno společné: čínské komunistické vedení chce dát domácímu i zahraničnímu publiku najevo, že pandemii koronaviru úspěšně zvládlo a Čína z ní vychází posílena jako technologická a mezinárodní velmoc.

Zasedání parlamentu, který jen schvaluje návrhy komunistického vedení, je v tomto ohledu jakýmsi vrcholem.

Prezident Si Ťin-pching, který vládne zemi nejpevnější rukou od dob Mao Ce-tunga, potřebuje zprávu o úspěchu doručit především obyvatelům země, jež se sice ekonomicky oživuje, ale panuje v ní hluboká nejistota z dalšího vývoje. A nejde jen o ekonomiku, na kterou kromě pandemie doléhá i obchodní válka s USA.

Souboj s koronavirem totiž zdaleka neskončil. Ve Wu-chanu, ohnisku pandemie, se například minulý týden mezi lidmi šířila zpráva, že koronavirus opět rychle postupuje. Místní občanská aktivistka objevila některé čtvrtě znovu uzavřené karanténou, na chatovací aplikaci WeChat se psalo o nových infekcích na znovuotevřeném tržišti s divokými zvířaty a strana vyhodila šéfa jedné ze čtvrtí, kde se covid-19 opět objevil.

"Aby se kolem zasedání parlamentu vytvořila pozitivní atmosféra, bude letošní shromáždění rámované jako 'lidový kongres'," říká Nis Grünberg, analytik německého think-tanku MERICS.

"Čínské vedení se musí ukázat ve dvojím světle: jako úspěšní krizoví manažeři i jako obhájci zájmů obyčejných lidí. Musí dát najevo, že vláda se z krize poučila a bere sociální a hospodářskou situaci obyvatel vážně."

Proto se očekává, že během zasedání parlamentu vláda oznámí nová opatření na pomoc ekonomice, která v prvním čtvrtletí letošního roku v meziročním srovnání klesla o 6,8 procenta.

Aby Čína uspokojila nároky svých obyvatel, měla by však podle nepsaného pravidla každý rok aspoň o šest procent růst. Toho ale bude nyní těžké dosáhnout. Mnozí analytici proto spekulují, že vláda raději žádný přesný cíl růstu pro další léta neoznámí nebo bude určen v širším intervalu. "Pokud bude přesný cíl růstu HDP chybět, lidé si uvědomí, že ekonomika je opravdu v problémech," citoval list Financial Times Cung Lianga, hlavního analytika Bank of China.

Nis Grünberg se ale domnívá, že premiér Li Kche-čchiang nejspíš číslo oznámí, i kdyby to měla být odhadovaná tři procenta − aby ukázal čínské sebevědomí. "I tak to nejspíš bude jeden z nejlepších růstů na světě," odhaduje Grünberg.

Parlament nejspíš posvětí zvýšení rozpočtového deficitu a dá se očekávat i vydání speciálních vládních obligací. Nebude se ovšem klást už tak velký důraz na velké infrastrukturní stavby jako dosud.

Součástí strategie prezidenta Si Ťin-pchinga je také ukázat sílu Číny navenek, na mezinárodní scéně. Tím může posílit domácí propagandu a odvést pozornost od hospodářských potíží. Zároveň tím posílí roli země v čase, kdy jsou západní demokracie oslabené pandemií a Spojené státy vedené prezidentem Donaldem Trumpem se z mezinárodní arény de facto stahují.

Dlouhodobý cíl Pekingu je poměrně jasný. "Konečným cílem čínské komunistické strany je stát se globální mocností, která nahradí Spojené státy. Chce, aby se ostatní země podřídily, pokud by byly v sázce čínské zájmy," tvrdí v rozhovoru s HN australský politolog Clive Hamilton, autor a spoluautor několika knih o vlivu Číny na západní demokracie.

Čínská oficiální vyjádření kritizující například Tchaj-wan či USA přitvrdila. Agresivní rétorika čínských diplomatů z posledních týdnů se však začíná obracet proti samotnému Pekingu. A to hlavně v Evropě nebo v Austrálii, která buduje mezinárodní koalici požadující vyšetřování toho, jak pandemie vznikla a jakou roli v ní sehrálo počáteční utajování informací čínskými úřady či vliv Pekingu na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO).

Tlak se zvýraznil tento týden, kdy Peking zablokoval, aby Tchaj-wan, který se s pandemií vypořádal velmi úspěšně, mohl být přítomen jako pozorovatel na výročním zasedání WHO. Kvůli čínskému vlivu na tuto organizaci vyhrožuje americký prezident Donald Trump, že USA organizaci přestanou financovat úplně a opustí ji.

Právě staronová prezidentka Tchaj-wanu Cchaj Jing-wen při své nástupní řeči tento týden ve středu uvedla, že její země nechce být součástí Číny podle modelu "jedna země, dva systémy", který čínští komunisté nyní tvrdě porušují v případě Hongkongu. Peking považuje Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a projev prezidentky odmítl. Tchajwanci jsou na tvrdý čínský postoj zvyklí, i když rétorika Pekingu se stupňuje.

Zvýšená agresivita čínské diplomacie z poslední doby, kterou poznávají i čeští politici, navíc vede k tomu, že mnohé země přehodnocují své dosavadní vztahy k Číně. A ekonomická krize jim může pomoci například v tom, že některé západní státy i firmy zmenší svoji závislost na dodávkách z Číny.

"Tím, jak prezident Si řídí pandemii, otevřel dveře k debatě uvnitř Číny o tom, kam jeho vedení zemi směruje, a v zahraničí u mnoha pozorovatelů potvrdil ty nejhorší názory na charakter svého vedení," řekla agentuře AP Elizabeth Economyová, ředitelka asijského programu amerického think-tanku Rada pro mezinárodní vztahy.

Nicméně, v mezinárodních otázkách nemá čínský parlament silné slovo. Spíš bude zajímavé, co k tomu tématu řekne v pátek premiér Li v rámci svého nastiňování příštích ekonomických a politických priorit v projevu před poslanci.

"Krátkodobé a střednědobé vyhlídky Číny zůstávají silně závislé na obchodní válce s USA," tvrdí Nis Grünberg. "Peking se cítí pod tlakem, aby snížil svoji závislost na vnějším ekonomickém vývoji, ale zároveň aby ho víc kontroloval. Čína bude usilovat o soběstačnost víc než dříve."

Souboj s virem ještě neskončil. V čínském Wu-chanu se minulý týden mezi lidmi šířila zpráva, že koronavirus opět rychle postupuje. Foto: Reuters