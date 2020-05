Rok 2020 se do novodobé historie českého zdravotnictví může zapsat jako přelomový. Vlna onemocnění covid-19 obletěla celý svět a (pravděpodobně) díky rychlému zásahu české vlády se nám téměř vyhnula. Onemocnění prodělaly promile nebo jednotky procent našich obyvatel. O co méně dramat v našich nemocnicích reálně nastalo, o to více jich média přinášela. A pokud už nebylo kam sáhnout, pak se použily obrázky z Itálie, Španělska nebo New Yorku. Z pohledu zdravotníků nabyla situace skutečné bizarnosti, když nám národ děkoval, tleskal anebo posílal svačiny a my jsme zatím měli nejméně práce za poslední desítky let. Podíváte-li se na výkonnost nemocnic v době plně rozvinuté karantény, pak zjistíte, že pracovaly přibližně na polovinu svého standardního výkonu.