◼ SLOVENSKO

Slovensko prodlouží kontroly na hranicích

Slovensko o dalších 30 dnů, tedy do 26. června, prodlouží kontroly na hranicích s Českem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem. Rozhodla o tom včera vláda, která do seznamu otevřených hraničních přechodů nově zařadila železniční přechody. Bratislava kvůli koronaviru zhruba od poloviny března až na výjimky neumožňuje vstup cizincům do země. Prodloužení mimořádných opatření na hranicích současně znamená, že do země bude možné nadále vstoupit jen přes vybrané přechody.

◼ ČESKO

Stát zaplatil čínské firmě za letecký most 708 milionů

Za přepravu zakoupeného zdravotnického materiálu z Číny potřebného pro zvládnutí epidemie koronaviru zaplatil stát dceřiné firmě China Eastern Airlines 708 milionů korun. Vyplývá to z údajů ministerstva vnitra poskytnutých na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, napsal včera server Zdopravy.cz. V částce za letecký most nejsou zahrnuty přílety nákladního Ruslanu nebo přeprava materiálu z Číny letouny Smartwings a ČSA.

◼ ČESKO

Janoušek neuspěl s žádostí o obnovu svého procesu

Soud znovu zamítl žádost lobbisty Romana Janouška o nové projednání jeho dopravní nehody, za kterou si má odpykat celkem 4,5 roku vězení. Usnesení není pravomocné, Janoušek proti němu podal stížnost. Janouškův advokát opíral požadavek na obnovu řízení o to, že jeho klient byl v době incidentu závislý na alkoholu a měl hematom na mozku. "V průběhu řízení nevyvstaly žádné zásadní nové skutečnosti," vysvětlil soudce Tomáš Kubovec, proč návrhu nevyhověl.

◼ ČESKO

Vystrčil chce o cestě na Tchaj-wan jednat

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) by pro případnou cestu na Tchaj-wan chtěl mít podporu Senátu v podobě usnesení, ale i ministerstva zahraničních věcí. S ministerstvem chce diskutovat o hospodářském i lidskoprávním rozměru cesty. Řekl to v rozhovoru televizi CNN Prima News.

"

Velmi se za to stydím, mrzí mě to moc a všem se veřejně omlouvám. Musím nést případné následky svého nesprávného chování.

Zdeňka Hamousová

senátorka za Lounsko (za ANO) Horní komora vydala senátorku a žateckou starostku k trestnímu stíhání za to, že v dubnu řídila pod vlivem alkoholu. Hamousová s vydáním souhlasila.

◼ ČESKO

Podniky budou moci odložit úhradu odvodů

Firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec. Z dluhu zaplatí pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné, které musí hradit jejich zaměstnanci. Předpokládá to vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení, který včera schválil Senát v souvislosti s koronavirovou krizí. Předlohu dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Brusel chce omezit pesticidy i hnojiva

Evropská komise plánuje výrazně snížit používání chemických pesticidů a hnojiv v evropském zemědělství, které by v následujícím desetiletí mělo omezit svůj negativní vliv na klimatické změny. Počítá s tím zemědělská strategie, kterou včera EK zveřejnila. V jejím rámci se má do roku 2030 používat jen polovina současného objemu prostředků proti škůdcům. Až čtvrtina půdy má v té době patřit organickému farmaření.

◼ INDIE

Na indický subkontinent udeřil cyklon Amphan

Supercyklon Amphan včera dorazil na indické a bangladéšské pobřeží s rychlostí větrů až 190 kilometrů za hodinu. Jde možná o nejsilnější cyklon v oblasti od roku 2007. V Indii a Bangladéši byly evakuovány tři miliony lidí. Oko cyklonu se poté, co živel dorazil k pevnině, nacházelo sto kilometrů od Kalkaty. Město čelilo přívalovým dešťům a vichrům vytrhávajícím stromy z kořenů, byly hlášeny výpadky telekomunikačních sítí a elektřiny.

◼ ŘECKO

Turistická sezona v Řecku začne 15. června

Řecko zahájí letošní turistickou sezonu 15. června, kdy budou moci otevřít všechny hotely. Od 1. července budou možné přímé mezinárodní lety do turistických destinací v zemi, oznámil včera řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Zdravotníci budou provádět testy na koronavirus na letištích. Pro turistickou sezonu se také sníží DPH u veřejné dopravy, letních kin či nealkoholických nápojů.

◼ POLSKO

Kritická píseň o Kaczyńském zmizela z vysílání

Písnička populárního polského zpěváka o privilegiích šéfa vládní strany Jaroslawa Kaczyńského se dostala až na vrchol hitparády populární stanice veřejnoprávního Polského rozhlasu Trójka, ale pak náhle zmizela. Rozhlas čelí obviněním z cenzury, odchodům novinářů i bojkotu části umělců. A písnička se stala hitem, soudě alespoň podle téměř sedmi milionů zhlédnutí na internetu.