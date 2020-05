Když se včelař Evžen Báchor z Pardubic v neděli 10. května ráno postavil před své úly, měl chuť si zakrýt oči. Na zemi uviděl koberce ležících včel, které se do sebe v křečích zaplétaly a umíraly. "Ty, které ještě žily, se potácely po chodníčcích kolem, jak byly omámené. Byl to smutný pohled," vzpomíná. Druhý den ráno se scéna opakovala. "To už jsem neváhal, chuchvalce včel na zemi si nafotil a zavolal veterináře," říká ve svém domku v pardubické okrajové čtvrti Trnová, na jehož zahradě chová 20 včelstev, dalších 55 úlů má na dvou místech poblíž bydliště.