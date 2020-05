V 16 letech vyvinul svůj první bezpečnostní software, absolvoval speciální kyberbezpečnostní program na Massachusetts Institute of Technology (MIT), je držitelem bezpečnostní prověrky NATO. Posledních 10 let se stará o soukromí a bezpečnost firem a veřejně známých osobností po celém světě. "Třetí světová válka, která jednoznačně už v on-line světě probíhá, je bojem technologií a potažmo peněz. Kdo jich má víc, je napřed ve vývoji," tvrdí odvážně.

Kdy se stala kybernetická bezpečnost nedílnou součástí společnosti?

V obecné rovině tu byla už od 70. let minulého století, tedy dřív než většina lidí vůbec vlastnila počítač. Mediální zájem si tento fenomén získal hlavně kolem roku 2013 díky aféře Edwarda Snowdena. Ten jako zaměstnanec CIA zveřejnil informace o masivním a do té chvíle utajovaném celosvětovém sledování telefonů a elektronické komunikace ze strany bezpečnostních služeb USA. Během posledních let se pak o různých únicích dat a nabourání soukromí dozvídáme z médií téměř denně. A jde o závratná čísla co do počtu lidí, jejichž data se tak dostávají do nepovolaných rukou.

Můžete být konkrétní?

Třeba hackerský útok na americký registr dlužníků Equifax v roce 2017 se dotkl 147 milionů lidí, což bylo v té době 56 procent Američanů. Hackeři mají oproti jiným zlodějům velmi specifické postavení. Když vám někdo přes noc ukradne auto, ráno o tom víte a můžete to začít řešit. U útoků na informační systémy ale není výjimkou, když jsou data kontinuálně a bez povšimnutí kradena po dobu týdnů, měsíců, či dokonce let, podle sofistikovanosti celého postupu. Například hotelová síť Marriott zjistila v roce 2018, že jí někdo přes díru v IT infrastruktuře krade data o zákaznících už celé čtyři roky.

Velké firmy jsou tedy tou hlavní bezpečnostní dírou?

U velkých firem má hacker celkem logicky šanci na získání velkého množství dat, ovšem bývají zase zpravidla lépe zabezpečené než menší a střední firmy. A právě na ně se teď utočí více. Velmi citlivé jsou i vládní a státní organizace. Z mého pohledu kromě omezených rozpočtů na technologie a lidi hlavně proto, že jednotlivé instituce běží na nejednotné bezpečnostní infrastruktuře. Rozhodně by jim prospěla centralizace standardů a globální bezpečnostní strategie.

Například v energetice se právě z bezpečnostních důvodů mluví naopak o decentralizaci, aby nedošlo k blackoutu při napadení jednoho hlavního zdroje. Není lepší, když hackerským útokem padne jen jedno ministerstvo, a ne všechna?

Jde o propracovanost architektury a nastavení celého systému. Dnes už existují hodně pokročilé možnosti škálování, tak aby při případném útoku nespadl systém celý, ale jen určitá část. Vezměte si například Microsoft Cloud, který denně odráží miliony útoků a nikdy nepadl jako celek. Mnohem bezpečnější je využívat jednu platformu, nad kterou jsou centrálně řízené bezpečnostní standardy, než mnoho různých systémů s tím, že každý si řeší bezpečnost odděleně.

Jaká hrozba zasahuje v celospolečenském měřítku nejvíce lidí?

První linií jsou takzvané phishingové útoky. Tedy podvodná komunikace, nejčastěji e-mailová, která má za úkol vylákat od uživatele buď údaje, nebo rovnou i peníze. Pro hackery, kteří také zvažují své náklady, představuje ekonomicky zajímavý způsob práce. Řídí se trendy, jež v určitém momentě zajímají masu lidí − ať už to jsou Vánoce, volby, v Americe třeba zápasy Super Bowlu nebo dnes koronavirus. E-maily třeba s nabídkou zázračného léku na nemoc covid-19 pak mohou automatizovaně rozesílat na obrovské databáze kontaktů, protože téma rezonuje globálně. Čím větší množství, tím vyšší šance, že se nějaká rybička chytí a svá data poskytne. Může to znít triviálně a většina lidí si řekne, že podvodné e-maily přece rozpozná, ale není tomu tak. Jsou výsledkem stále propracovanějšího sociálního inženýrství, tzv. spear phishingu − podvodné elektronické komunikace zaměřené na konkrétní osobu, organizaci anebo firmu. Nezřídka se útočníkům podaří oblafnout i velmi zkušené uživatele. To byl i případ zásadního úniku dat z portálu Yahoo!, na který se sice přišlo v roce 2016, ale trval od roku 2013. Proto je dnes potřeba se učit dovednosti osobní digitální bezpečnosti.

Dnes jsou tedy útoky zaměřené spíš na to, aby přiměly uživatele k dobrovolnému poskytnutí dat než na instalaci viru?

Viry samozřejmě stále existují a dnes je velkým trendem takzvaný ransomware, který zablokuje počítač tím, že zašifruje jeho data a požaduje výkupné za opětovné zpřístupnění. Hackeři, kteří s tímto nástrojem pracují, jej umí vytěžit opravdu na maximum. Třeba se rozhodnete neplatit výkupné za rozšifrování dat na harddisku, protože je máte zálohovaná jinde. Pak následuje druhý stupeň, a sice vydírání, že vaše data budou zveřejněna. To už pro vás může být problém, zejména kvůli GDPR pokutě, jež vás rozhodně nemine.

Je zřejmé, že lidská vynalézavost stále hraje i v této oblasti hlavní roli. Daří se také firmám a vládám obracet hackery na svoji stranu?

Jedná se o průmysl sám o sobě. Po celém světě existuje řada výzkumníků, kteří se věnují hledání bezpečnostních děr v jednotlivých systémech. Když na nějakou přijdou, mají dvě možnosti. Buď jít za tvůrcem systému a o chybě mu říct, za což většina hlavních hráčů na softwarovém trhu vyplácí tučné odměny. Nebo ty informace může prodat jiné straně. Stejně jako útočníci si je kupují i vlády − ať už za účelem napadení jiné země nebo vlastní ochrany. Když o díře v systémech vím, mohu si ji hlídat, případný útočník neuspěje a půjde jinam. Pak existuje třeba program Hacker One, propojující etické hackery s firmami, jimž pomáhají zvyšovat bezpečnost odhalováním jejich nedostatků. Ti nejšikovnější si tak přijdou na miliony korun, což je krásná ukázka toho, že si hacker může vydělat i čistě. Nicméně navazování spolupráce s útočníky vidím jako dost problematické z hlediska důvěry. Jak to ale funguje na úrovni bezpečnostních složek států, se můžeme jedině dohadovat. Je asi jasné, že o tom běžný smrtelník nemá tušení.

Jak moc se na kybernetické bezpečnosti, ale i na útocích podílí umělá inteligence?

Umělá inteligence se samozřejmě uplatňuje stále více. Dnes už dokáže hrozby rozpoznávat a sama na ně reagovat a učit se z chyb. Na to opět navazuje forma útoků, kdy se umělá inteligence bude snažit přimět napadený systém k tomu, aby své chyby neopravoval a neučil se z nich. Třetí světová válka, která jednoznačně už probíhá právě v on-line světě, je bojem technologií a potažmo peněz. Kdo jich má víc, je napřed ve vývoji. Velkou otázkou tedy zůstává, kdo jako první dokáže sestrojit kvantový superpočítač. S ním totiž ztratí význam hesla, jak je známe dnes, bude je louskat v reálném čase. Budou ale také vznikat hesla a šifry nová vytvořené právě kvantovým počítačem.

