Už několik měsíců probíhá souboj o to, kdo nejrychleji vyvine vakcínu proti novému typu koronaviru. Očekává se od ní, že by mohla dostat současnou pandemii pod kontrolu. Vůbec nejdále v jejím vývoji zatím došla americká biotechnologická společnost Moderna, která ji už testuje na prvních dobrovolnících. Do vývoje této vakcíny vložila vláda USA zhruba půl miliardy dolarů, tedy téměř 13 miliard korun.