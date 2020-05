Nemovitostní fond Nemo si pořídil třetí pražskou kancelářskou budovu. Koupil stavbu v pražských Modřanech, kde sídlí například potravinářská společnost Nestlé, s níž uzavřel novou nájemní smlouvu. Cenu transakce fond nezveřejnil.

Developer promění bývalý vojenský areál, postaví tisíc bytů

Do deseti let má na místě nevyužívané základny železničního pluku v Pardubicích vzniknout developerský projekt s nabídkou přes tisíc bytů. Poblíž přírodního parku Červeňák jej chce stavět firma BlackBird Real Estate. Radní města už schválili územní studii. Kromě bytů by na brownfieldu o rozloze 250 tisíc metrů čtverečních měla nově stát také mateřská škola, parkovací místa nebo domov pro seniory. Studie počítá i s více než 70 tisíci metry čtverečními zeleně.

Koronavirus zbrzdil stavbu brněnských bytů za půl miliardy

Kvůli pandemii koronaviru se v Brně protáhne stavba bytových domů pro seniory a mladé lidi. Původně měly být hotové v červnu, nově se termín dokončení posunul na srpen. Zpoždění způsobil hlavně úbytek zahraničních dělníků a zastavení dodávek ze zahraničí. Projekt počítá s výstavbou dvou domů se 116 byty za více než půl miliardy korun. Je největší investicí města za posledních deset let.