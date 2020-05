Světové zdravotnické shromáždění, které je hlavním orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO), schválilo rezoluci z dílny Evropské unie, jež požaduje nezávislé a nestranné vyšetření světové reakce na pandemii covidu-19. Nemoc způsobená novým typem koronaviru se z čínského města Wu-chan rozšířila od konce loňského roku do celého světa. Proti přijetí rezoluce se nepostavila žádná ze 194 členských zemí WHO, mezi nimiž jsou i Spojené státy a Čína.

Text připravila Evropská unie, už před schválením jej ale podpořilo více než 100 dalších členských zemí včetně Austrálie, Číny, Indie, Japonska, Jižní Koreje, Ruska, Británie či Kanady. Text žádá "nestranné, nezávislé a kompletní" vyšetření mezinárodní reakce na pandemii, kterou koordinovala WHO.

Cílem je podle rezoluce "zlepšit schopnost mezinárodního společenství ohledně prevence pandemií a přípravy a reakce na ně".

Rozdílné byly v uplynulých týdnech názory na to, kdy by mělo vyšetřování začít. Zatímco Spojené státy a některé další země tlačily na okamžité vyšetřování, Čína trvala na tom, že je třeba nejprve dostat šíření koronaviru SARS-CoV-2 pod kontrolu.

Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí při zahájení zasedání Světového zdravotnického shromáždění uvedl, že nezávislé vyšetřování podporuje, ale že teď na něj není "správná doba". Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondělí slíbil, že vyšetřování nařídí "v nejbližším vhodném okamžiku".

Text, který zdravotnické shromáždění schválilo, hovoří podle agentury AFP o tom, že by vyšetřování mělo začít "co možná nejdříve".

Rezoluce žádá také spravedlivý přístup k případné vakcíně proti koronaviru. Reaguje tím na obavy chudších zemí, že se k očkování nejprve dostanou lidé z těch bohatších. Už nyní chudé státy kritizují bohatší kvůli tomu, že na světových trzích skupují léky, u nichž je naděje, že by mohly proti nemoci covid-19 zabírat. V aktuální rezoluci se proto hovoří o "celosvětovém, brzkém a spravedlivém přístupu" k chystané vakcíně a potřebným lékům.

Spojené státy v prohlášení, jež vydaly krátce po přijetí rezoluce, uvedly, že by avizované vyšetřování mělo přinést "kompletní a transparentní porozumění zdroji viru, sledu událostí a procesu rozhodování o reakci WHO".

Navzdory tomu, že na shromáždění námitky nevznesly, se USA v prohlášení distancovaly od zmínky o intelektuálním vlastnictví a jeho možném omezení na základě dohody TRIPS. Ta umožňuje, aby úřady v případě nouzového stavu bez svolení držitele patentu povolily třetí straně licenční výrobu, v tomto případě léků či vakcíny. Tato pasáž však podle USA "vysílá špatné poselství inovátorům, kteří budou zásadní pro řešení, jež potřebuje celý svět".

Světové zdravotnické shromáždění se letos konalo kvůli pandemii jen dva dny, začalo v pondělí a zástupci jednotlivých členských zemí se jej účastnili prostřednictvím videokonference.