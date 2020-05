◼ NĚMECKO

Počet firemních bankrotů by mohl stoupnout o 54 pct.

Škody způsobené pandemií nemoci covid-19 by mohly v letošním roce uvrhnout v Německu podle průzkumu společnosti CRIF Bürgel do platební neschopnosti až 29 tisíc firem. Proti předchozímu roku by to znamenalo nárůst o 10 tisíc bankrotů, tedy o 54 procent. Nejvíce postižené budou cestovní kanceláře, restaurace a firmy pořádající různé kulturní, sportovní či společenské akce. Ředitel CRIF Bürgel však rovněž varoval, že přesné dopady krize se projeví až v příštím roce.

◼ USA

Trump pohrozil zastavením financování WHO

Americký prezident Donald Trump pohrozil trvalým zastavením amerického financování Světové zdravotnické organizace (WHO) a přehodnocením členství USA, pokud organizace dostatečně neprokáže svou nestrannost vůči Číně. Trump uvedl, že WHO ukázala "znepokojující nedostatek nezávislosti" vůči Pekingu a že selhala v odezvě na šíření koronaviru. Trump přikázal dočasně přerušit americké financování WHO v polovině dubna.

◼ EU

Země EU využijí 100 miliard eur na podporu kurzarbeitu

Země Evropské unie schválily záměr využít 100 miliard eur (2,8 bilionu korun) na podporu zaměstnanců ohrožených výpadkem ekonomické aktivity v důsledku koronaviru. Ministři financí podpořili návrh Evropské komise, která hodlá půjčky do zmíněné výše poskytnout státům k podpoře krátkodobých pracovních míst. Půjčky pro země podporující kurzarbeit budou k dispozici, až státy poskytnou záruky za úvěr, z něhož bude EK program financovat.

◼ NĚMECKO

Rozvědka porušuje podle soudu lidská práva

Hromadné sledování zahraničních komunikací Spolkovou zpravodajskou službou porušuje podle německého Ústavního soudu ústavu a základní lidská práva. Praxe se proto musí změnit − zákonodárci mají čas na úpravu do konce roku 2021. Německá rozvědka masově sleduje například internetovou komunikaci, v níž bez ohledu na to, jestli má, nebo nemá konkrétní podezření, pátrá po informacích, které by mohly být důležité pro zájmy země a jejích spojenců.

Myslím si, že když končí nouzový stav, neznamená to, že máme koronavirus úplně pod kontrolou.

Jaroslava Pokorná Jermanová

hejtmanka Středočeského kraje (ANO)

◼ EVROPSKÁ UNIE

Česko je podle úmrtí na virus 18. v Evropě

V Evropské unii Česku patří v počtu obětí na milion obyvatel (28) 18. místo. V unii hlásí nejvíce obětí na milion obyvatel Belgie (777), Španělsko (590), Itálie (523), Francie (422) a Švédsko (364). Naopak nejlépe jsou na tom v EU Slovensko (5), Lotyšsko (10), Malta (14), Kypr (14), Bulharsko (15) a Řecko (15). S celkovým počtem 301 obětí je Česká republika ve světě na 42. místě, v Evropské unii patří Česku 15. místo.

◼ ČESKO

Výrazné sucho v Česku je viditelné z vesmíru

Neobvykle nízkou vlhkost půdy v Česku ukazují satelitní data. Vědci situaci monitorují prostřednictvím satelitů Evropské vesmírné agentury. Z nich získaná data za poslední měsíc ukazují, že v Česku je zřejmě nejnižší vlhkost půdy za posledních šest let. V některých oblastech je rozdíl oproti průměru až 30 procent. Nejhorší je situace na Olomoucku a Ústecku. Satelitní data mohou využívat i zemědělci k pojištění a ochraně proti suchu.

◼ ČESKO

Sbírka SOS Česko pomohla lidem bez jídla

Přes 19 milionů korun se dosud sešlo ve sbírce SOS Česko, již na počátku dubna vyhlásila organizace Člověk v tísni na pomoc lidem, kteří se kvůli koronavirové epidemii dostali do tíživé situace. Peníze umožnily zahájit distribuci potravinových balíčků mezi potřebné, poskytnout stovkám lidí dluhové poradenství a doučovat desítky dětí. Organizace čeká, že výsledná částka bude o několik milionů vyšší.

◼ ČESKO

Pomůcky pro Zlínský kraj přišly na 170 milionů korun

Ochranné pomůcky, které Zlínský kraj kvůli pandemii koronaviru obdržel od státu nebo je sám nakoupil, přišly téměř na 170 milionů korun. Od státu jich bylo asi za 153 milionů korun, z vlastního rozpočtu za ně kraj vyúčtoval zhruba 12 milionů korun. Další peníze ještě bude kraj vyúčtovávat, řekl po zasedání krizového štábu kraje hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Podle hygieniků se onemocnění v kraji prokázalo u 342 lidí, dva obyvatelé kraje s ním zemřeli.

◼ BELGIE

Zdravotníci chystají stávku kvůli sporům o virus

Část belgických zdravotníků pohrozila v době koronaviru stávkou kvůli vyostřujícím se sporům s vládou. Dlouhodobě napjatou situaci zhoršila víkendová návštěva premiérky Sophie Wilmèsové v jedné z nemocnic, kde se k ní shromážděný personál demonstrativně otočil zády, neboť podle zdravotníků neřeší akutní nedostatek sil a peněz v oboru. Poté co vláda označila jejich chování za dětinské, začaly odbory připravovat časově neomezený protest.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Bayern, Real a Inter sehrají turnaj pro zdravotníky

Fotbalové velkokluby Real Madrid, Bayern Mnichov a Inter Milán sehrají miniturnaj, jehož výtěžek půjde na pomoc zdravotnickým systémům v Itálii a Španělsku, těžce zkoušeným pandemií koronaviru. Tři zápasy se budou hrát na stadionech jednotlivých klubů až v době, kdy budou moci do hlediště diváci. Po Velké Británii jsou Itálie s 32 tisíci a Španělsko s 27 tisíci úmrtími nejhůře zasaženými evropskými zeměmi nemocí covid-19.

◼ USA

Armstrong přiznal, že dopoval od 21 let

Bývalý americký cyklista Lance Armstrong pro televizi ESPN přiznal, že dopoval od 21 let, tedy od začátku profesionální kariéry. Jeho výrok vrhá velký stín na triumf na mistrovství světa v roce 1993, jenž mu jako jeden z mála zůstal i po přiznání k dlouholetému podvádění.

◼ ČESKO

Schillerová vyčíslila náklady na příspěvek pro OSVČ

Vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným a malým společnostem s ručením omezeným bude mít na státní rozpočet dopad 26,1 miliardy korun, na daňové příjmy obcí 9,9 miliardy a krajů 3,5 miliardy. Celkem jde o 39,5 miliardy korun. V otevřeném dopise to ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) sdělila předsedovi Svazu měst a obcí Františku Luklovi a předsedovi Sdružení místních samospráv Stanislavu Polčákovi v reakci na jejich kritiku.

Rozhodli jsme se, že letos nebude nic. Řešili jsme hlavně zdravotní riziko.

Petra Kučerová Brandysová

Ředitelka vlčnovského Klubu sportu a kultury oznámila, že tradiční jízda králů se letos ve Vlčnově na Uherskohradišťsku nepojede.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Státy EU chtějí podpořit kulturu zasaženou pandemií

Evropská unie se chystá podpořit kulturu a kreativní obory, které přišly či přijdou o velkou část příjmů kvůli šířící se nákaze koronavirem. Kromě pomoci, již poskytují kulturním institucím jednotlivé státy, se chystá v rámci několika výzev přispět desítkami milionů eur i Evropská komise. Po včerejší videokonferenci ministrů kultury to řekla eurokomisařka Mariya Gabrielová. Ministři chtějí, aby pomoc evropské kultuře byla součástí chystaného fondu na podporu oživení ekonomik.

◼ ČESKO

Úředník z hygieny popsal soudu, jak platil šéfům

Někdejší šéf oddělení pražské krajské hygienické stanice Jiří Pěkný včera u soudu vypověděl, že musel svým nadřízeným odevzdávat desetitisícové částky. Podle vlastních slov věřil, že když se vzepře, přijde o práci. Obžalobě z vydírání Pěkného čelí tři lidé včetně Radima Bureše, který v minulosti vedl právní a legislativní odbor Národního bezpečnostního úřadu a za prezidenta Václava Klause řídil bezpečnostní odbor hradní kanceláře.

◼ ČESKO

Petříček: Filipova slova by měla řešit sněmovna

Poslanci by měli řešit slova místopředsedy sněmovny Vojtěcha Filipa (KSČM) o československých legionářích. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) jeho vyjádření označil za nekorektní a Filip by se za ně měl omluvit. Opoziční hnutí STAN bude ve sněmovně chtít, aby se poslanci od vyjádření Filipa distancovali. TOP 09 sbírá podpisy za jeho odvolání z postu místopředsedy sněmovny.

◼ ČESKO

Škoda začala testovat polské pendlery závodu Kvasiny

Automobilka Škoda Auto od včerejška v Rychnově nad Kněžnou testuje na covid-19 přibližně 2300 Poláků, kteří dojíždějí za prací do závodu v Kvasinách. Odběry vzorků a testování by měly trvat do konce května, tak aby Poláci mohli následně podle potřeby výroby opět nastoupit do práce. Bez Poláků zatím závod jede asi na 60 procent. "Chceme se co nejrychleji vracet do normálu," řekl novinářům vedoucí personalistiky závodu Jiří Bartoň.

◼ ŠPANĚLSKO

Nejchudší budou mít základní nepodmíněný příjem

Španělsko zavede základní nepodmíněný příjem pro nejchudších zhruba 100 tisíc domácností. Příslušnou normu chce levicový kabinet prosadit do konce měsíce. Podle vládního plánu by potřební měli měsíčně dostávat mezi 450 a téměř 1000 eury (asi 12 400 až 27 600 korun). Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu by počet domácností s nárokem na tuto dávku měl stoupnout na jeden milion. Toto opatření má vyjít státní pokladnu na 3,5 miliardy eur (96,8 miliardy korun).

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Náramky odsouzených hlídají v Británii i alkohol

V Británii mohou nově soudci nařídit lidem odsouzeným za zločiny spáchané pod vlivem alkoholu, aby po určitou dobu abstinovali, přičemž jejich střízlivost budou kontrolovat elektronické náramky. Podle nového zákona, který od včerejška mohou aplikovat soudy v Anglii a Walesu, může být součástí trestu zákaz alkoholu až na 120 dní. Tyto náramky zjistí alkohol ze složení potu, který analyzují každých 30 minut.

◼ USA

Rubio je nový šéf pro tajné služby Senátu

Novým prozatímním šéfem vlivného výboru pro zpravodajské služby amerického Senátu bude senátor za Floridu Marco Rubio. Rubio se tak stane jedním z osmi amerických zákonodárců, kteří mají přístup i k těm necitlivějším informacím amerických tajných služeb.

◼ Z TWITTERU

Vzhledem k tomu, že stávajícím i potenciálním voličům KSČM je v průměru přes sedmdesát, stojí ÚV KSČM před otázkou, jak dostat revoluční výroky soudruha Filipa pro ruský armádní list Krasnaja zvezda do všech domovů důchodců a eldéenek.

@JiriPehe

Český politolog a komentátor Jiří Pehe v reakci na výrok předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, který kritizoval pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6 a označil je za "zločinné".

Jídlo nevzniká nějakým kouzlem, je výsledkem práce našich zemědělců a pěstitelů.

princ Charles