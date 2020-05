Poukázky, kterými by stát přispíval lidem na dovolenou v Česku, nemají jistou podporu vlády. Projekt, kterým chce ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) posílit cestovní ruch v zemi zasažené opatřeními proti šíření koronaviru, se nezamlouvá ministerstvu financí. Podnikatelé přitom poukázky označují za jednu z klíčových forem státní pomoci.

"Obecně za vhodnější řešení považujeme cílenou dotační výpomoc přes vybrané programy ministerstva pro místní rozvoj nebo ministerstva průmyslu a obchodu, která navíc bude zaměřena na malé podniky," říká mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch.

Cestovní ruch je jedním z odvětví, která současná pandemie zasáhla nejvíce. V březnu, kdy začala platit vládní opatření a hranice zavíraly i další země v Evropě, se počet hostů ubytovaných v českých hotelech a penzionech propadl meziročně o dvě třetiny. Druhé čtvrtletí zřejmě bude ještě horší.

10 tisíc korun byla hodnota poukázky na dovolenou, kterou navrhovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Stát proto přišel s úlevami. Postižené firmy, tedy například hoteliéři nebo organizátoři zájezdů a zážitkových pobytů, mohou využít program příspěvků na mzdy Antivirus nebo záruky za úvěry u komerčních bank z programu Covid. Právě u Covidu si ale podnikatelé stěžují, že jim banky nechtějí úvěry poskytovat z obavy o nestabilitu odvětví. Volají proto po jiné formě podpory, kterou měly být mimo jiné zmíněné poukázky.

Pokud by se ministerstvu pro místní rozvoj poukázky nepodařilo ve vládě prosadit, chce o cílené podpoře cestovního ruchu jednat. Firmy by uvítaly přímé dotace podobné těm, na něž budou mít nárok zemědělci, kterým vláda odsouhlasila finanční pomoc ve výši 4,3 miliardy korun. Částka půjde například na podporu při nákupu zemědělské půdy nebo pěstování ovoce, zeleniny, chmele a brambor. "Úvaha je to zajímavá, závisí ale na možnostech státního rozpočtu, nikoliv na možnostech ministerstva jako takového," prohlašuje mluvčí úřadu Vilém Frček.

Ministerstvo věří, že vládu o prospěšnosti poukázek přesvědčí. Nejistá je ale i jejich případná podoba. Dostálová vstupovala do jednání s návrhem na voucher v hodnotě 10 tisíc korun, na který by přispíval stát, zaměstnavatel i zaměstnanec. Nyní jsou ale ve hře i jiné varianty, například plné hrazení státem. Firmám se nelíbí, že by jim v době nastupující ekonomické krize přibyl další výdaj.

Navzdory komplikacím úřad stále doufá, že poukázky na dovolenou rozběhne do začátku letní sezony. Právě to je podle zástupců podnikatelů klíčové, aby byly efektivní. "Pokud vláda rychle nerozjede vouchery, aby je šlo použít už před letní sezonou, až třetina firem skončí krachem a očekáváme, že o práci v cestovním ruchu a návazných oborech přijde až 170 tisíc lidí," říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Frček však upozorňuje, že i na podzim mohou poukázky pomoci. Záměrem je prodloužit sezonu i za konec léta.

Kromě voucherů ministerstvo dříve zvažovalo i zvláštní program Covid pro cestovní ruch, v němž měly být k dispozici záruky za miliardu korun s prodlouženou splatností. Od něj ale prozatím ustoupilo. Chce nejprve počkat, jak dopadne program Covid III.