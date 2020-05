Pokud vyjde plán, o kterém premiér Andrej Babiš jednal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, mohli by Češi od 15. června vyrazit na dovolenou do většiny okolních zemí. Bez toho, aby se museli nechat testovat na koronavirus. Dosud vláda zdůrazňovala, že lidi čeká léto v Česku, o domácí turistiku ale podle Asociace cestovních kanceláří velký zájem není.

Uvolnění pravidel na hranicích vyjednávalo včera Česko souběžně na dvou místech. První jednání vedl Babiš s partnery z visegrádské čtyřky a s německou kancléřkou. Zároveň dohadoval podmínky s Rakouskem a Slovenskem ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

"Představa je otevřít prostor pěti zemí a umožnit pohyb lidí stejně jako před virem, tedy bez omezení," prohlásil po schůzkách premiér a šéf hnutí ANO. Uvedl, že s Merkelovou řešil termín 15. června, kdy by se pro turisty mohly otevřít hranice Rakouska, Německa i Maďarska. "Doufejme, že se přidá i Slovensko. V Polsku ještě nejsou v situaci, že by o tom uvažovali," dodal Babiš. Informaci potvrdil i mluvčí Merkelové Steffen Seibert.

57 milionů přespání zahraničních turistů v Česku napočítali loni majitelé zdejších hotelů a penzionů. Letos očekávají propad o polovinu. To jim čeští turisté nevynahradí.

Petříček se dostal nejdál v jednání s Rakouskem. "Potvrdili jsme si zájem otevřít do půlky června hranice k cestování nejen z důvodů ekonomických, ale hlavně pro turisty. Směřovat chceme k tomu, aby bylo možné jezdit do Rakouska bez testů," řekl ministr. Zatím se lidé při cestě musí prokazovat nejdéle čtyři dny starým negativním testem na covid-19.

Slovensko i Polsko vstup cizincům na své území až na výjimky zakazují. Petříček ale vidí možnosti na východní hranici nadějně, navíc chystá další schůzky nejen se slovenskými, ale také s německými či maďarskými partnery. Bližší informace by měl mít příští týden.

Slibně se vyvíjejí i jednání s Řeckem a Chorvatskem, které je mezi Čechy nejvyhledávanější destinací. Od návštěvníků z Česka se Chorvati nechystají žádat testy na koronavirus a vláda rozhodne, zda bude stejný režim platit i v opačném směru. Cesty do Řecka by se podle ministerstva zahraničí mohly obnovit nejpozději 1. července. Zatím ale není jisté, jestli Češi nebudou potřebovat osvědčení o negativním testu na virus.

"Důležité je, aby to šlo bez testů, protože ty jsou pro rodiny významnou cenovou položkou. Lidé by raději jeli tam, kde potvrzení nechtějí," upozornil místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež. Cestovky proto potřebují, aby se pravidla co nejvíce uvolnila. Přestože začaly narychlo nabízet zájezdy po Česku, málokteré s nimi mají podle Papeže úspěch.

Dohody s Německem, Polskem a Slovenskem ale ještě nejsou připravené, přitom se jedná o klíčové destinace pro české firmy. Slovensko je po Chorvatsku podle Papeže druhé nejnavštěvovanější. Naopak Slováci tradičně jezdí na dovolenou do Česka, což by pomohlo hotelům a restauracím.

"Musí být zajištěné otevření hranic za stejných podmínek pro obě strany. Jinak by hrozilo, že všichni odjedou do Chorvatska a v Česku nezůstane nikdo," řekl HN prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Pro jeho obor jsou důležití klienti z Německa, Rakouska, Slovenska, ideálně i Asie a Velké Británie.

S dramatickým oživením sezony s výjimkou českých hor a areálů, jako je třeba Lipno, však Stárek příliš nepočítá. Navíc některé luxusnější a kongresové hotely podle něj zvažují, že letos vůbec neotevřou. Obnovení kongresové turistiky čekají až příští rok na jaře.