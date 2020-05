Hutní společnost Liberty Ostrava je kvůli cenám ve sporu s firmou Tameh Czech, která jí dodává energie. Ceny jsou podle ní příliš vysoké, firma proto podala stížnost na zneužití dominantního postavení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Energetickému regulačnímu úřadu. Na problém upozornili odboráři ve svém zpravodaji eNHáčko.

Liberty Ostrava patří od loňska do skupiny Liberty Steel Group z globálního uskupení GFG Alliance. To podnik převzalo od skupiny ArcelorMittal. Tameh Czech, který huti dodává veškeré energie, ale zůstal majetkem společného podniku ArcelorMittalu a polského energetického holdingu Tauron.

Mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá uvedla, že když Liberty huť převzala, existovala dohoda o dodávce energií s platností do konce roku 2029. Předpokládá, že o ceně na každý rok se bude jednat. "Dohody o cenách na letošní rok dosud nebylo dosaženo, protože požadované ceny za páru a další energetická média jsou o 25 procent vyšší než ceny doporučené nezávislým odborníkem a cena elektřiny čtyřikrát vyšší než ta, kterou bychom mohli získat na trhu," uvedla Černá. Firma podle ní od začátku roku platí cenu doporučenou nezávislým odborníkem, protože nechce ohrozit dodávky do hutí.

Mluvčí Tamehu Patrik Schober se naopak zaštiťuje posudkem od firmy KPMG, která dává cenové politice firmy za pravdu. "Primárně nám jde o udržení pracovních míst a dlouhodobé udržení provozu, včetně dobrých vztahů s našimi dodavateli i společností Liberty Ostrava jako jediným odběratelem, na kterém jsme plně závislí," uvedl. Dodal, že Tameh nyní plní závazky vůči dodavatelům i zaměstnancům.

Generální ředitel Liberty Ostrava Pascal Genest přitom v dopise zaměstnancům uvedl, že Tameh huti v dubnu oznámil, že se dostává do platební neschopnosti a buď huť zaplatí obdobné ceny jako loni, nebo Tameh odstaví své agregáty. To by znamenalo, že by huť musela ukončit provoz. "Okamžitě jsme nabídli, že pokryjeme veškeré provozní náklady energetiky včetně platů a bankovního dluhu. Vedení Tamehu ale nabídku ignorovalo a 7. května firma omezila dodávku páry o polovinu bez jakéhokoliv technického odůvodnění," napsal. Protože hrozilo zastavení provozu koksárenských baterií a vysoké pece číslo 3, neměla podle něj Liberty jinou možnost než dát Tamehu hotovostní vklad "ve výši odpovídající jejich neodůvodněnému nároku, aby obnovili běžný provoz".

"Již v době, kdy se připravovalo vyčlenění energetiky z ArcelorMittalu Ostrava, jsme proti tomu důrazně protestovali. Energetiku jsme brali jako srdce fabriky a cítili jsme, že vyčleněním z AMO dojde k tunelování firmy," uvedli ke sporu odboráři.

Nový vlastník huti s majiteli Tameh Czech o koupi klíčového podniku od července jedná. Podle Černé ale požadují příliš vysokou cenu, a navíc byla jednání významně narušena pandemií koronaviru.