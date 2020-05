Po dvouměsíční zástavě srdce se pulz ekonomiky zvolna zvyšuje. Během "pandemických prázdnin" se objevilo mnoho úvah, co to provede s ekonomikou nejen v současnosti, ale také v delším časovém horizontu. Jak to bude s mezinárodním obchodem, automatizací a digitalizací nebo reakcí na klimatické změny?