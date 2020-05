Během koronavirové krize byla v čínských městech k vidění samořiditelná vozítka, která rozvážela zdravotnický materiál mezi nemocnicemi, i drony, které upozorňovaly občany na nošení roušek či rozstřikovaly dezinfekci. Tamější nemocnice zase využívaly roboty, kteří pomáhali zdravotníkům pečovat o pacienty a snižovat tak lidský kontakt. Využití těchto technologií umožnily mobilní sítě páté generace. Zatímco v Číně, Jižní Koreji, Spojených státech nebo třeba Velké Británii je už 5G připojení běžně dostupné, v Česku se teprve testuje.

Podle expertů přitom právě 5G sítě nastartují skutečnou čtvrtou průmyslovou revoluci. Mnohonásobně zrychlí přenosy dat, čímž usnadní rozvoj automatizace, samořiditelných aut i virtuální reality. Češi by služby založené na této síti mohli začít využívat příští rok, uvedl v debatě Hospodářských novin o budoucnosti 5G ředitel divize Strategie a podpora podnikání v infrastrukturní firmě Cetin Michal Frankl.

Účastníci diskuse se shodli, že rozvoj této technologie by neměla pandemie nemoci covid-19 nijak výrazně ohrozit. "Současná krize ukazuje, že význam digitálních technologií je naprosto zásadní a po krizi ještě poroste. S tím souvisí i 5G sítě, od nichž stát očekává, že se díky nim definitivně podaří digitalizovat ekonomiku i společnost. Česko je extrémně průmyslová země, a musí proto investovat do technologií, které firmám umožní digitalizovat provozy a zavádět automatizovanou výrobu," řekl v debatě náměstek pro digitalizaci a inovace na ministerstvu průmyslu Petr Očko.

Co přinese 5G? Jde o novou generaci mobilních sítí, která navazuje na předchozí generace sítí 3G, které přinesly rozšíření internetu do mobilu a vedly k rozmachu smartphonů, a 4G, jež nabídla mnohem rychlejší přenos dat a umožnila například sledovat streamovaná videa na cestách.

Hlavní přínos sítí 5G se očekává ve změně způsobu používání zařízení, jako jsou smartphony nebo herní konzole. 5G disponují kapacitou propojit tisíce těchto zařízení v jednu chvíli a otevírají tím prostor pro vývoj nových, inovativních služeb.

Města pomocí 5G chtějí řídit kamery i drony

V Česku se zatím objevují první zkušební projekty v oblasti 5G. Pilotní testování spouští samotní operátoři i města, která zvítězila v soutěži ministerstva průmyslu a obchodu. Bílina uspěla s nápadem využít 5G pro svůj kamerový systém. Jeseník chce pomocí sítě nové generace streamovat sportovní akce a ve Vlastivědném muzeu vytvořit hologram Vincenta Priessnitze, který by s návštěvníky komunikoval prostřednictvím umělé inteligence.

Karlovy Vary pro změnu vyvinou díky 5G digitálního průvodce. Připojením k této síti chtějí také umožnit bezkontaktní placení jízdného ve vozech MHD a snazší řízení dopravy. Plzeň chce zase za pomoci sítí nové generace řídit bezpilotní letouny a Ústí nad Labem testovat autonomní vozidla na plánovaném okruhu U Smart Zone.

Možnosti využití 5G sítí jsou ale výrazně širší. Podle ředitele korporátní komunikace české pobočky telekomunikační firmy Huawei Technologies Pavla Koška je jejich výhodou nejen vyšší rychlost přenosu dat a okamžitá odezva, která umožní vzdálené úkony, ale také vyšší kapacita. Díky tomu síť může využívat výrazně více lidí.

"5G se uplatní v oblasti chytré výroby, dopravy i farmaření. Řada oborů díky tomu bude moci fungovat téměř bez zásahu člověka. To je důležité i v době krizí, jako je ta současná. Vyšší kapacita a kvalita sítě nám umožní snáze pracovat z domova nebo třeba dělat vzdálený monitoring či diagnostiku infikovaných lidí," popsal Košek.

Operace na dálku i virtuální realita

Velký potenciál 5G pro zdravotnictví vidí i expert na telekomunikace a zakladatel poradenské firmy Digiteccs Associates Dalibor Vavruška. "Sítě páté generace umožní dělat snadno operace i vyšetření na dálku. Největší přínos ale mají pro průmysl. Pro běžné uživatele zatím není snadné si představit, jak mohou z 5G benefitovat, ale časem uvidíme i individuální aplikace, jako třeba zařízení s virtuální a rozšířenou realitou," přiblížil Vavruška.

Pro plošné rozšíření 5G sítí v Česku je ale nejprve potřeba vybudovat infrastrukturu. "Bezdrátové vysílání bude velmi rychlé s rychlou odezvou, ale optimálně na krátké vzdálenosti. Je proto důležité, aby 5G vysílače byly v ideálním případě všechny napojené na optickou infrastrukturu. A je otázka, zda tato výstavba bude na celém území Česka probíhat stejně rychle, což záleží i na tom, jestli i v regionech mimo silná ekonomická centra bude dostatečná poptávka," uvedl Michal Frankl z firmy Cetin.

Stát by proto podle něj měl zvážit, zda nepodpořit rozvoj infrastruktury snížením vyvolávacích cen frekvencí pro 5G, případně umožněním sdílení infrastruktury pro výstavbu vysílačů. Názor, že by operátoři měli mít možnost sdílet sítě, zastává i náměstek ministra průmyslu Petr Očko. "S příchodem 5G sdílení sítí nabývá na mnohem větším významu. Má to ekonomický smysl a může to umožnit transparentnější přístup k sítím. Koronavirová krize tohle téma zdůraznila, což může akcelerovat i naše debaty s Evropskou komisí, která je v tomhle ohledu spíše střízlivá," řekl.

O sdílení 5G sítí usilovali i operátoři O2 a T-Mobile. Vodafone kvůli tomu ale poslal stížnost Evropské komisi, která v reakci uvedla, že podobná dohoda mezi dvěma hlavními českými mobilními operátory omezuje hospodářskou soutěž.

Aukce může přivést čtvrtého operátora

Všichni tři stávající operátoři také kritizují podmínky aukce 5G kmitočtů plánované na léto. Připomínky Českému telekomunikačnímu úřadu ale poslali i uchazeči o pozice nových operátorů, mimo jiné firmy Nordic Telecom, ČEZ, Sazka či Cetin. Trojice současných operátorů přitom naznačila, že pokud se podmínky aukce nezmění, mohla by je napadnout u soudu nebo Evropské komise, které by mohly celou soutěž zrušit.

Stát si od dražby slibuje příchod čtvrtého operátora. Zvýšení konkurence na trhu by mohlo přinést pokles cen mobilních dat. Podle Cetinu může vstup na trh více operátorům umožnit i velkoobchodní model. "Rádi bychom se aukce zúčastnili s tím, že bychom získané frekvence nabízeli velkoobchodně řadě virtuálních operátorů, kteří by službu dotvářeli pro koncové zákazníky," představil vizi Cetinu Michal Frankl. Zda Český telekomunikační úřad firmě účast v aukci umožní, ale zatím není jasné. Cetin totiž stejně jako O2 vlastní skupina PPF Petra Kellnera.

Otázkou není jen, kdo se může zúčastnit aukce kmitočtů, ale i jaké firmy se smí podílet na výstavbě 5G sítí jako dodavatelé. Evropská komise na začátku roku schválila soubor nástrojů zvaný 5G Toolbox, který má minimalizovat rizika při budování sítí páté generace v členských zemích EU. Podle něj by státy neměly pouštět firmy považované za bezpečnostní riziko ke stavbě citlivých částí komunikační infrastruktury. Rozhodnutí o případném vyřazení společností z výběrových řízení na dodavatele ponechá komise na jednotlivých státech.

Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost může podobnou hrozbu představovat například čínská firma Huawei. "V řadě evropských zemí už tato debata proběhla a třeba Německo, Polsko, Rakousko či Francie se rozhodly, že umožní firmě Huawei podílet se na výstavbě sítí 5G. A ani v Česku zatím nezazněla informace, že by měla být vyloučena. Jako dodavatel technologií nevlastníme žádné sítě ani nepracujeme s daty zákazníků. A jsme připraveni předložit veškeré podklady pro to, že bezpečnostní riziko nepředstavujeme," uvedl zástupce Huaweie Pavel Košek.

Krize zvýšila tlak na bezpečnost

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Očko přitom zdůraznil, že pandemie covidu-19 ještě zvýšila tlak na bezpečnost v oblasti telekomunikací. "Jedno z poučení, která z této krize plynou, je, že telekomunikační infrastruktura je naprosto klíčová. Závisí na ní energetika i záchranné systémy. Telekomunikační sítě navíc překračují hranice, a měli bychom tak k bezpečnosti zaujmout jednotný evropský přístup."

Vedle bezpečnostních hrozeb se v souvislosti s 5G sítěmi mluví i o zdravotních rizicích. Dalibor Vavruška z firmy Digiteccs Associates ale říká, že se lidé nemusí nové technologie bát. "Jsem původně matematik. Takže pokud se mě někdo zeptá, zda mohu říct, že 5G sítě jsou stoprocentně zdravotně nezávadné, tak odpovídám, že stoprocentní není téměř nic. Zároveň jsem ale přesvědčený, že není důvod k obavám. 5G není diametrálně odlišné od dosavadních technologií a stejně jako ony má jasně stanovené limity, aby to bylo bezpečné."

Podle Vavrušky je přitom potřeba oddělit dezinformace, jako třeba nedávnou falešnou zprávu o tom, že vysílače 5G šíří koronavirus, od racionální debaty. "U každé nové technologie od aut přes počítače až po antibiotika se vždy ukázala jak pozitiva, tak i vedlejší negativní efekty. Ale když jsme se o nich jako lidstvo dozvěděli, začali jsme s tím něco dělat. I proto je u 5G dál potřeba zkoumat dopady a diskutovat o nich, ale rozhodně nepropadat panice."