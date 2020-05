Téměř po dvou měsících, kdy byly zavřené kvůli pandemii nemoci covid‑19, se v pondělí ráno otevřely pro veřejnost všechny archeologické památky v Řecku.

Archeologické památky se otevírají v první etapě zpřístupnění řeckých kulturních institucí. Na muzea má dojít až 15. června, do kin budou lidé moci začít chodit 1. června. Aténská Akropole je nejnavštěvovanějším místem v Řecku − loni na ni vystoupalo 2,9 milionu návštěvníků, což bylo o 14 procent více než předchozího roku. Ministryně kultury Lina Mendoniová řekla, že tam, kde to bylo nezbytné, byly umístěny panely s upozorněním na nutnost dodržovat odstupy 1,5 metru mezi jednotlivými návštěvníky. Doporučuje se mít roušku, ale není to povinné s výjimkou průvodců.