Největšímu českému leteckému dopravci se krátí čas. Kvůli pandemii nemoci covid-19 letadla skupiny Smartwings, pod niž spadají i České aerolinie, takřka nelétají. Je zřejmé, že se firma bez alespoň částečné pomoci státu neobejde. Rozhodnutí o budoucnosti ale komplikují spory mezi hlavními akcionáři podniku − podnikatelem Jiřím Šimáněm a Romanem Vikem (majoritní vlastníci) na jedné straně a Jaroslavem Tvrdíkem, zástupcem minoritního vlastníka, čínské státní společnosti CITIC, na straně druhé.

Ve hře jsou miliardové ztráty a více než dva tisíce pracovních míst. Tento týden by ale mohl přinést klíčová rozhodnutí o budoucnosti firmy. Podle Šimáněho budou mít akcionáři firmy ve středu valnou hromadu, jejímž hlavním bodem bude další financování firmy.

Zájem na odvrácení problémů aerolinek, které při takřka nulových příjmech − pronajatá letadla Smartwings jsou přikovaná k zemi od půlky března − potřebují měsíčně 150 milionů provozního kapitálu, má i stát. Minulý týden proto vznikla na ministerstvu dopravy pracovní skupina, kam stát přizval obě akcionářské strany. Sejde se i tento týden.

Jaroslav Tvrdík, člen představenstva evropské části CITIC, řekl, že "vzhledem k velikosti krize je těžké si představit, že společnost mohou zachránit svým silami jen akcionáři". Ve hře jsou podle něj tři varianty záchrany. Jednou je získání státních půjček nebo garantovaných úvěrů, kde by všichni akcionáři dali část svých akcií státu do zástavy. Druhá varianta je prodej všech akcií − tedy čínských i českých vlastníků − za symbolickou cenu státu. Třetí varianta by obnášela jednání, za jakých podmínek by akcionáři a stát navýšili ve firmě jmění.

"Vždycky jsme tvrdili, že nejlepší varianta je vyřešení situace stávajícími vlastníky, poté běžnými nástroji podpory, jako jsou záruky a úvěry. Případný kapitálový vstup je vždy až poslední možnost. Chceme ale pracovat se všemi variantami," řekl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.