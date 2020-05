Milion lidí žilo loni v Česku pod hranicí chudoby, kvůli pandemii koronaviru by jich brzy mohlo být ještě o pětinu víc. Spočítaly to vědkyně ze Sociologického ústavu Akademie věd. Martina Mysíková a Kamila Fialová navázaly na dubnovou studii Světového institutu pro výzkum v rozvojové ekonomii, podle níž by opatření, která kvůli pandemii koronaviru přijaly vlády jednotlivých států, mohla celosvětově navýšit počty chudých až o půl miliardy.

Autorky vztahují předpověď k počtu chudých z roku 2018. Před dvěma lety se v Česku pod hranicí chudoby nacházelo 996 tisíc lidí. "Kdybychom míru chudoby zafixovali, jaká byla, a nechali poklesnout příjmy, přibylo by tu zhruba 200 tisíc chudých," říká Mysíková.

Vědkyně pracují s poklesem příjmů na tři měsíce, i když připouštějí, že realita může být horší. V úvahu berou dva scénáře. Podle jednoho všem klesnou výdělky o polovinu, druhý počítá s různými dopady na jednotlivá odvětví či na zaměstnance a živnostníky.

Zatímco první varianta může vést k tomu, že chudých bude 1,204 milionu, u druhé je to 1,238 milionu. "Předpokládáme, že nejhůř na tom budou drobní podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné," říká Mysíková.

Z tabulek vycházejí dobře důchodci, protože pobírají penze ve státem zaručené výši. "Neznamená to ale, že se budou mít lépe," podotýká Mysíková. Upozorňuje, že na seniory, ale třeba také samoživitelské rodiny tvrdě dopadne například zdražování potravin. "Ty podle údajů z roku 2015 tvoří asi pětinu výdajů domácností. Ale samozřejmě čím chudší domácnost, tím vyšší podíl z rozpočtu na ně jde," říká spoluautorka studie.