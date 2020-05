V boji se suchem, které odborníci hodnotí jako nejhorší za posledních pět století, chce mít ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v záloze 31 míst, kde by se v budoucnu mohly stavět nové vodní nádrže. Přibyly by tak na seznam, kde je už teď nachystaných 65 lokalit. Nádrže by lidem měly poskytnout další zdroje vody. Tomanův úřad však může narazit, jako v jiných případech z minulosti, na ministerstvo životního prostředí Richarda Brabce (ANO). "My chráníme v první řadě lidi, oni chrání krajinu," vysvětluje v rozhovoru pro HN Toman. Sám přitom nevěří, že se shodnou na všech 31 lokalitách.

HN: Ministr životního prostředí Richard Brabec před novináři zmiňoval, že se někdy hádáte. O čem?

Neřekl bych, že se hádáme, je to normální výměna názorů. My jsme hospodářské ministerstvo a vycházíme z pozice, že by krajina měla být obhospodařovaná. Chráníme v první řadě lidi, oni chrání krajinu. Na některé věci máme přirozeně odlišný názor.

HN: Na které?