První byli Litevci, Lotyši a Estonci. Po dvou měsících zákazu přechodu hranic kvůli pandemii mezi sebou minulý týden otevřeli schengenský ostrov, kde mohou lidé bez kontroly přecházet hranice. Ale navenek pořád platí tvrdá opatření a dvoutýdenní karanténa.

Pak německý ministr zahraničí Heiko Maas poprvé po dvou měsících sedl do letadla a odletěl symbolicky otevřít most do Lucemburska s tamním kolegou Jeanem Asselbornem. V pondělí se pak Maas spojil na telekonferenci s kolegy z 10 států EU, pro něž je turistika klíčovým odvětvím hospodářství. Mezitím dále pokračují přípravy na volnější pohyb obyvatel mezi Českem, Slovenskem a Rakouskem. Premiér Andrej Babiš si má kvůli hranicím volat s kancléřkou Angelou Merkelovou. A Itálie oznámila, že od 3. června uvítá občany EU bez nutnosti zavřít je do karantény.