Strana založená na protestu, která hledá svou příležitost od jedné krize ke druhé, by měla být za pandemii onemocnění covid-19 vděčná. Co by si jinak počala Alternativa pro Německo, která vyrostla na kritice společné evropské měny, potom si pomohla nárůstem přistěhovalců, ale ještě před nástupem dosud neznámé nákazy sledovala, jak její celostátní podpora sklouzává k deseti procentům?