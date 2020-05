V časech neustálých vládních tiskových konferencí a televizních prohlášení klíčových ministrů jsme si chtě nechtě museli zvyknout na to, že co zazní jeden den, to už druhý den neplatí. V případě Smartwings však lavírování začíná až příliš připomínat blábolení, které vládní hnutí tak sugestivně kritizovalo v předvolební kampani. "Stát by mohl koupit až stoprocentní podíl v letecké společnosti Smartwings," řekl v neděli v poledne vicepremiér, ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Dodal, že rozhodnout se musí do konce června a že záměr projedná vláda. Termín, o kterém ministr mluvil, není daleko ode dne, kdy podle všech příznaků Smartwings dojdou peníze. Úplné znárodnění by tedy mělo sloužit jako způsob, jak aerolinky co nejrychleji vytáhnout z čím dál hlubší bryndy.