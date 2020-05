Ostravský podnikatel David Girten otevřel minulý týden k výdejnímu okénku u své restaurace i zahrádku. V celkem velké bílé "ohrádce" jsou jen čtyři malé stoly pro dva, rozmístěné metr a půl od sebe, a kdo jde dovnitř zaplatit, musí si vydezinfikovat ruce. I když byla minulý týden zima, majitel La Petite Conversation si pochvaluje, že pár lidí přišlo, zabalili se do dek a dali si snídani, oběd nebo víno.

Rozvolňování opatření, která měla zabránit šíření koronaviru, je opatrné v celé Evropě. V Česku mohly restaurace otevřít zahrádky po dvou měsících. Majitelé hospod do tohoto kroku vkládali naděje, že se jim podaří alespoň částečně umazat ztráty, jenže i kvůli počasí to nevyšlo. "Na tržbách jsme udělali tak 25 až 30 procent toho, co děláme na zahrádce běžně. Tento týden je to však lepší," míní Girten.

Podobné to bylo i v pražské restauraci Antal, která předtím neměla otevřené ani okénko. Minulý týden se tam tržby pohybovaly na 30 až 40 procentech. "Je to o počasí. Když se o víkendu udělalo hezky, tak lidé chodili," říká manažerka restaurace Alena Pulkrábková.

Podle Václava Stárka, prezidenta Asociace hotelů a restaurací, je vidět, že lidé stále mají obavy z nákazy koronavirem a situaci restauratérů nezlepšuje ani zmíněné snížení kapacit zahrádek. "Restaurace teď nejsou ani na čtvrtině tržeb. Návštěvnost v minulém týdnu nebyla zásadní," říká Stárek.

Otevření zahrádky nebylo spásné ani pro Hospůdku u Toma, která je na okraji přehrady Olešná na Frýdecko-Místecku, místním turisticky atraktivním místě. I když kolem přehrady o víkendu proudilo mnoho lidí na kolečkových bruslích, na kole či pěšky, hospoda dosáhla na čtvrtinu běžných tržeb. "Nemůžeme rozjet celou kuchyni, protože nevíme, jestli se spotřebuje vše, co navaříme. Ale otevření zahrádky je lepší, než kdyby bylo zavřeno," uvádí provozní restaurace Šárka Nytrová.