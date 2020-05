◼ ČESKO

Za týden se zmírní opatření pro překročení hranic

Od 26. května bude možné překročit hranice na více přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové. Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19, uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Další uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, kdy by Česko upustilo od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, jež nebudou z epidemiologického hlediska rizikové.

◼ ČESKO

Ministerstvo zdravotnictví přebírá chytrou karanténu

Ministerstvo zdravotnictví od 25. května převezeme projekt takzvané chytré karantény. Dosud ji vedl 90členný centrální řídící tým, zřízený pod armádou jako poradní orgán vlády, vedený náměstkem Romanem Prymulou. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) dostal za úkol na příštím jednání vlády předložit detailní rozpočet pokračování projektu a jeho personální zajištění. O tom, že by ministerstvo mělo projekt převzít, hovořil v neděli premiér Andrej Babiš (ANO).

◼ POLSKO

Země si připomíná sto let od narození Jana Pavla II.

Na pozadí silného politického napětí a sporů mezi vládnoucími konzervativci a liberální opozicí o konání prezidentských voleb si Polsko slavnostně připomnělo 100. výročí narození papeže Jana Pavla II. Toho vlast bere jako jednoho z největších Poláků 20. století. Při řadě poct, mší, koncertů a ceremonií se včera zdůrazňovala role polského papeže při pádu komunistických režimů ve východní Evropě.

◼ ČESKO

Děti z prvních stupňů mohou zpátky do školy

Žáci prvního stupně základních škol budou moci od 25. května navštěvovat školu ve skupinách do 15 dětí. Schválila to včera vláda. Ministr Robert Plaga (ANO) dříve uvedl, že by měla až do konce školního roku zůstat dominantní výuka na dálku, docházka tedy bude dobrovolná. Vláda nařídila uzavřít školy kvůli koronavirové nákaze 11. března. Postupně se otevírají. Od června by se podle plánu kabinetu měly školy otevřít v omezené míře i starším žákům.

"

Je potřeba se dívat po nových zdrojích a nových technologiích.

Petr Hlubuček

Náměstek primátora (STAN) komentuje rozhodnutí pražského magistrátu nechat si vypracovat strategii přechodu na cirkulární ekonomiku. Ta vychází z principu opakovaného využívání surovin, čímž se snižuje množství odpadů.

◼ ČESKO

Kabinet pořídí do zásob ochranné pomůcky

Vláda prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv nakoupí do strategických zásob státu pro další možnou krizi miliony ochranných a zdravotnických pomůcek za 3,7 miliardy korun. Nákup rozdělí na dvě fáze. V první fázi správa nakoupí polovinu požadovaného množství v hodnotě až 1,85 miliardy korun. Pro druhou část vznikne takzvaný rezervační systém, přes který bude možné u vybraných dodavatelů rezervovat materiál a předfinální produkt.

◼ ČESKO

Zeman zítra jmenuje předsedu Nejvyššího soudu

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček včera řekl ČTK, že prezident Miloš Zeman ve středu jmenuje nového předsedu Nejvyššího soudu, jméno vybraného kandidáta ale neuvedl. Funkce se uvolnila letos v únoru, když se dosavadní šéf soudu Pavel Šámal stal ústavním soudcem. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) doporučila Roberta Fremra z Mezinárodního trestního soudu. O výběru a jmenování předsedy Nejvyššího soudu rozhoduje prezident.

◼ ČESKO

Na návštěvy nemocnic po 25. květnu mohou i děti

Ministerstvo upraví formulaci v hygienických pravidlech v souvislosti s epidemií covidu-19, která uvádějí, že na návštěvu do nemocnic a domovů pro seniory mohou k jednomu klientovi přijít "dvě dospělé osoby". Po 25. květnu by tak na návštěvy mohly i děti. Na dotaz ČTK to řekla Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva. Kromě návštěv v lůžkových zařízeních bude od příštího pondělí povolen za určitých podmínek i provoz koupališť, otevřou se hotely či restaurace.

◼ ČESKO

STAN chce odvolat Filipa z vedení sněmovny

Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan vyzval sněmovní strany, aby se připojily k návrhu na odvolání předsedy KSČM Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy dolní komory. Sněmovna by se podle Rakušana měla distancovat od Filipových výroků v ruském tisku. Filip ČTK napsal, že nezná případ, kdy by nepostupoval v souladu s českými národními zájmy a zahraniční politikou. Hájí se také svobodou slova.

◼ ČESKO

Praha nabízí pozemek pro depozitář Národní galerie

Pražský magistrát státu, respektive Národní galerii předkládá k případné výměně či koupi městské pozemky v Nových Butovicích pro stavbu depozitáře této kulturní instituce. Nabídka pozemku je součástí návrhu memoranda mezi Prahou a státem, které hlavní město vypracovalo a zaslalo premiéru Andreji Babišovi (ANO). O potřebě depozitáře mluví vedení galerie dlouho a je také podmínkou přestavby Veletržního paláce, který zčásti jako depozitář slouží.

◼ ČESKO

Stavbu veřejných toalet bez povolení vláda odmítá

Navrhovanou možnost výstavby veřejných toalet, přebalovacích míst nebo sprch na veřejných prostranstvích a v parcích bez stavebního povolení vláda ve sněmovně nepodpoří. K novele stavebního zákona poslance ČSSD Petra Dolínka včera kabinet podle informací ČTK zaujal negativní stanovisko. Dolínek tvrdí, že územní a stavební řízení jsou zdlouhavá, přičemž je v zájmu společnosti, aby byl veřejných sociálních zařízení dostatek.

◼ ČESKO

Podvodná výzva nabádá firmy k zaplacení registrace

Český statistický úřad varuje podnikatele před podvodnou výzvou k zaplacení údajné registrace firmy v registru ekonomických subjektů, který úřad právě spravuje. Zasílaná je i do datových schránek. Úřad s výzvou ale nemá nic společného. Písemnost nemá znaky oficiální dopisu úřadu. Zápis do registru ekonomických subjektů není nijak zpoplatněn. Veškerou komunikaci úřadu s firmami lze ověřit na webových stránkách instituce.

◼ ČESKO

NKÚ: Ochrana státních sbírek není dobrá

Český stát nemá podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) přehled o svých muzejních sbírkách. Jejich správa a evidence je roztříštěná. Úřad k tomuto závěru došel na základě kontroly ochrany muzejních sbírek vlastněných státem v letech 2016 až 2018. Podle kontrolorů správci sbírek chybovali v evidenci sbírkových předmětů a neřešili, kdo nese odpovědnost za to, že se některé předměty při inventuře nedohledaly.

◼ FRANCIE

Policie nesmí kontrolovat koronavirová opatření z dronů

Státní rada, která v zemi zastává roli nejvyššího správního soudu, rozhodla, že francouzská policie nesmí v Paříži při kontrole dodržování koronavirových opatření používat bezpilotní letouny. Použití dronů nemá podle rady oporu v zákoně a záběry z jejich kamer je možné zneužít. Používání bezpilotních letounů ke kontrole dodržování restrikcí přijatých v boji s pandemií covidu-19 je podle Státní rady vážným porušením práva na soukromí.