Když Jan Burian 19. listopadu 2018 vyšel ze svého domu, obstoupila ho skupina mužů s odznaky policie. Do televize Prima, se kterou bývalý mluvčí největší tuzemské realitní skupiny CPI nově spolupracoval, se už nedostal. Naložili ho do auta a odvezli k výslechu. Na svobodu se dostal až za šestnáct měsíců. Bývalý šéf komunikace tvrdí, že to pro něj byl šok. Policie ho ale podle dostupných dokumentů už nějakou dobu sledovala, odposlouchávala mu i telefon. Podle obžaloby měl během svého působení v realitní skupině CPI zpronevěřit miliony korun. Burian to ale odmítá.

V soudní při, která začala koncem února, v úterý znovu zasedne senát. Obviněný tvrdí, že nic nezpronevěřil, nýbrž že se ho snaží trestním oznámením zlikvidovat bývalý zaměstnavatel. Hlavně majitel skupiny CPI a druhý nejbohatší Čech Radovan Vítek a výkonný ředitel CPI Zdeněk Havelka.

Mediální kampaň

Burian se dostal na svobodu v půlce března, když vazbu po jeho stížnosti zrušil až vrchní soud. A HN měly možnost se s ním setkat. "Stal jsem se nepohodlným svědkem, který byl přítomen nezákonným jednáním pana Vítka, díky kterým postavil jím ovládanou skupinu. Já mediálně některé tyto věci kryl, a když jsem odešel, rozhodli se mě zbavit," říká dnes Burian.

Fotogalerie Fotogalerie Nepohodlný mluvčí

Mezi těmito "věcmi" měl být například spor s firmou Investhold. Vítka v něm žalují bývalí spolumajitelé Mostecké uhelné a plzeňské Škody Marek Čmejla a Jiří Diviš. Prý mu půjčili deset miliard na rozjezd CPI a zpátky nedostali ani korunu.

Další kauzou byla žaloba v USA, kde po CPI chtějí více než sedmdesát miliard tamní fondy Kingstown. Američané tvrdí, že je druhý nejbohatší Čech obral při převzetí realitní skupiny Orco v letech 2012 až 2016.

CPI Property Group 250 miliard korun ◼ Čtvrt bilionu byla hodnota aktiv realitní skupiny. Vedle českých aktivit podniká v Německu, mohutně investuje v Itálii a v nedávné době nakoupila několik velkých kancelářských budov v Polsku. Jen na nákupy ve Varšavě skupina vyčlenila dvacet miliard korun. Druhý nejbohatší Čech ◼ Skupinu ovládá miliardář Radovan Vítek. Spolu s CPI čelí hned několika žalobám. Zhruba 30 miliard po něm požadují podnikatelé Marek Čmejla a Jiří Diviš, půjčili mu prý na rozvoj CPI a nedostali zaplaceno zpátky. Desítky miliard chtějí i americké fondy Kingstown, které tvrdí, že je Vítek obral při převzetí skupiny Orco.

"Byl jsem například u toho, jak bezprostředně poté, co se dohodl s pány Čmejlou a Divišem na miliardovém vypořádání jejich pohledávek, pan Vítek prohlásil, že jim nic nedá. Dva roky na tom pak pracoval a nakonec je jejich podílů opravdu zbavil," říká dnes Burian. Podobně má prý informace o tom, jak firma krátila daně, nebo o mnohamilionovém odměňování managementu přes off-shorové společnosti.

CPI se k nařčením svého bývalého zaměstnance nechce vyjadřovat. Tvrdí jen, že k žádným tajným informacím Burian přístup neměl a že se snaží jen využít mediálního zájmu ve svůj prospěch. Schůzku na toto téma nicméně zástupci realitní skupiny odmítají.

"Trestní oznámení podané na pana Buriana je v každém bodě pravdivé a stojí na jasných důkazech. Svými lživými výpověďmi a zcela smyšlenými mediálními prohlášeními se pan Burian pouze snaží mstít a pošpinit jméno CPI Property Group. Tento spor s bývalým zaměstnancem nadále nehodláme komentovat prostřednictvím médií," říká mluvčí firmy Jakub Velen.

Burianova strategie přejít do protiútoku a hovořit o podvodech bývalého zaměstnavatele ale nezafungovala jen na média. V úterý si ho kvůli výpovědi zavolali na Národní centrálu proti organizovanému zločinu, která se zabývá žalobou Čmejly s Divišem.

Neznámý prostředník

Burian pro CPI pracoval celkem pět let. První tři roky to bylo na dohodu o provedení práce, od října 2016 v zaměstnaneckém poměru. Počátkem roku 2018 nejdříve přišel o svou manažerskou pozici a v červenci 2018 po dohodě odešel. V popisu toho, proč nakonec strávil šestnáct měsíců za mřížemi, se obě strany výrazně liší.