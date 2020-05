ProStředoškoláky.cz je webová platforma sdružující aktivní studenty gymnázií a středních škol a pořádá pro ně různé akce a soutěže. Projekt vznikl před sedmi lety na Gymnáziu Oty Pavla v pražském Radotíně. Tam, na břehu Berounky, si parta teenagerů řekla, že by bylo fajn motivovat spolužáky a vůbec mladé lidi, aby se co nejvíc věnovali mimoškolním aktivitám místo zevlování, protože to je jedna z cest, která může rozhodnout o tom, kdo bude v životě úspěšný a kdo ne.

Je symbolické, že jeden z nejzajímavějších a nejnadějnějších start-upů současnosti má kořeny právě v této organizaci − Tomáš Zahradník, spoluzakladatel ProStředoškoláky.cz, a jeho o rok mladší spolužačka Linda Šejdová, která při rozjezdu pomáhala s marketingem, dnes mají firmu Snuggs.