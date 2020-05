Už příští týden se na základní školy budou moct vrátit děti z prvního stupně. Rodiče je do výuky mohou přihlásit nejpozději dnes, ředitelé proto dosud nevědí, kolik žáků přesně přijde. V minulých týdnech už ale vymýšleli, jak dětem uzpůsobit rozvrh, poskládat je do skupin a zajistit jim učitele tak, aby dodrželi opatření vlády. Řešili, zda mají dostatek vyučujících či tříd. Sotva se na novou situaci stihli adaptovat, zaskočila je další novinka. Dětí by se do škol v blízké době mohlo vrátit víc. "Stojím o to, aby se do škol v červnu vrátily i děti z druhého stupně," řekl minulý týden poslancům ministr školství Robert Plaga (ANO). Dřívější návrat by mohl platit i pro středoškoláky.