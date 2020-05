Nikoho asi nepřekvapilo, co předvedli čeští fotbaloví funkcionáři kolem restartu profesionálních soutěží. Nakonec se po velkých tahanicích domluvili, že se dohrají v nahuštěném programu, ale předcházely tomu typické hádky o to, jakým způsobem a jaký to má smysl. Padala velká slova jako spravedlnost a přitom do popředí vystupovala hlavně snaha hájit vlastní zájmy.