◼ ČESKO

Nemocnice a lázně na příjmech přijdou o více než 30 miliard

Výpadek příjmů poskytovatelů zdravotní péče kvůli omezením v důsledku epidemie koronaviru dosáhne letos podle ministerstva zdravotnictví 30,5 miliardy korun. Nemocnice musely odkládat vyšetření a operace, lázně byly zavřeny úplně. Úřad počítá s přímou kompenzací ve výši 27 miliard. Uvádí to zpráva k návrhu zákona o kompenzacích, který vložilo ministerstvo zdravotnictví do legislativní knihovny vlády s žádostí o projednání návrhu ve stavu legislativní nouze.

◼ ČESKO

Hamáček: Za únik informace o agentovi musí přijít trest

Ten, kdo do veřejného prostoru vypustil informaci o údajném příjezdu ruského agenta s ricinem do Prahy, by měl být exemplárně potrestán. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to včera řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj to ohrozilo spoustu životů a zkomplikovalo práci českým bezpečnostním službám. Kvůli úniku utajovaných informací už dříve podala trestní oznámení Bezpečnostní informační služba (BIS).

◼ USA

K zotavení ekonomiky bude nutná vakcína, říká šéf Fedu

Je pravděpodobné, že proces zotavení americké ekonomiky z dopadů pandemie se protáhne hluboko do příštího roku, myslí si šéf americké centrální banky Jerome Powell. V pořadu Face the Nation televizní sítě CBS včera řekl, že k tomu, aby se ekonomika plně vymanila z dopadů krize, bude zřejmě nutná vakcína proti koronaviru. Fed od začátku pandemie, tedy zhruba od poloviny března, zavedl několik programů, které mají ekonomiku podpořit.

◼ ČESKO

Prymula chce skončit na ministerstvu

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula chce ke konci května odejít z vedení ministerstva, pokud nenastanou dvě skutečnosti. Řekl to serveru Seznam Zprávy, ale neupřesnil, jaké jsou jeho požadavky. Prymula uvedl, že o svém záměru již informoval premiéra Andreje Babiše (ANO).

"

Nevidím v dohledném horizontu pravděpodobnost použití koruny jako kurzového závazku, nehrozí deflační situace.

Jiří Rusnok

Guvernér ČNB, která oslabení koruny jako nástroj měnové politiky použila od listopadu 2013 do dubna 2017.

◼ ČESKO

Ekonomika klesla kvůli viru nejvíce od krize 2009

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí klesla meziročně o 2,2 procenta a mezičtvrtletně o 3,6 procenta. Pokles je podle Českého statistického úřadu nejvyšší od ekonomické krize v roce 2009. Výsledky ovlivnila pandemie koronaviru a s ní spojená restriktivní opatření. Data podle ČNB odpovídají očekáváním centrální banky i celého trhu a nic nemění na jejím výhledu na další vývoj české ekonomiky, spíše jej potvrzují. ČNB letos očekává za celý rok pokles ekonomiky o osm procent.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Europoslanci žádají peníze na obnovu ekonomik

Evropský parlament požaduje, aby Evropská unie do obnovy ekonomik po koronavirové krizi investovala dva biliony eur (55 bilionů korun). Příští víceletý rozpočet, jehož objem má být v souvislosti s investicemi do oživení oproti předchozímu mnohem vyšší, musí podle europoslanců počítat s novými zdroji příjmů. Parlament v usnesení schváleném v pátek výraznou většinou poslanců pohrozil, že v opačném případě by mohl rozpočet zablokovat.

◼ USA

USA chtějí odstavit Huawei od globálních dodavatelů čipů

Spojené státy zavádějí sérii opatření, jež mají odstřihnout čínskou firmu Huawei Technologies od globálních dodavatelů čipů. V pátek to oznámila vláda prezidenta Donalda Trumpa. Krok by podle agentury Reuters mohl ještě více zhoršit vztahy mezi USA a Čínou. Washington považuje tuto telekomunikační firmu za hrozbu pro národní bezpečnost, což Huawei odmítá. Čína je připravena umístit v odvetě americké firmy na svůj seznam nespolehlivých, napsal vládní list Global Times.

◼ ČESKO

Kluby dostanou peníze kvůli pandemii už letos

Národní sportovní agentura bude moci rozdělovat dotace sportovním organizacím už letos, ne až příští rok. Mimořádné příspěvky mají klubům pomoci překonat dopady epidemie koronaviru. Na náhrady majitelům a provozovatelům sportovišť by agentura mohla dostat z vládní rozpočtové rezervy jednu miliardu korun. Předpokládá to zákon, který v pátek podepsal prezident Miloš Zeman.

◼ ČESKO

Návštěvám v nemocnicích se bude měřit teplota

Od 25. května budou povoleny návštěvy v nemocnicích, domovech seniorů a dalších lůžkových zařízeních. Přijít mohou nejvýše dva dospělí, kterým se bude měřit teplota. U lidí v karanténě budou návštěvy dál zakázány. Návštěvy byly zakázány kvůli riziku šíření nemoci covid-19 v lůžkových zařízeních zdravotní a sociální péče od začátku března. Při naměřené teplotě nad 37 stupňů Celsia jim bude návštěva zakázána.

◼ ČESKO

Slevy pro studenty mají pomoci brněnským klubům

Pomoci brněnské klubové scéně ochromené opatřeními proti šíření koronaviru a zároveň odměnit studenty za jejich dobrovolnickou činnost má projekt Máme kúru pro kultůru. Přišla s ním společnost smsticket, která zajišťuje prodej vstupenek na kulturní akce v Brně a spojila se s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Smsticket se stane prostředníkem, jehož prostřednictvím mohou kluby nabídnout studentům slevu a tím zvýšit svou návštěvnost.

◼ ČESKO

Filmová škola v Uherském Hradišti bude zkrácená

Letošní ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti se uskuteční od 7. do 12. srpna. Na webu festivalu to uvedla jeho ředitelka Radana Korená. Původně byl festival naplánovaný na přelom července a srpna, kvůli pandemii nového typu koronaviru však organizátoři rozhodli o jeho posunutí na pozdější termín a také zkrácení. Kvůli dodržování bezpečnostních a hygienických opatření bude letos přehlídka podle organizátorů komornější.

◼ ČESKO

V Ostravě vyvinuli vlastní metodu testování

Virologové Zdravotního ústavu v Ostravě vyvinuli vlastní metodu testování protilátek proti koronaviru, která je přesnější než komerční testy. Pro test se používá živý virus SARS-CoV-2 a buňky, které jsou k infekci vnímavé. Ke směsi viru s buňkami se přidá vzorek pacientovy krve a testuje se, zda protilátky v ní obsažené dokážou buňky ochránit před infekcí. Metoda bude přínosem hlavně u dárců plazmy, která se podává lidem s těžším průběhem covidu-19.

"

Jsou tam velká kamna, a když bude venku pětatřicet a kuchař bude dělat řízky a bude v roušce a rukavicích, tak to nebude nic moc.

Petr Štolba