S otevíráním škol to je zase jinak. Učitelé se jen tak mimoděk ze sněmovního vystoupení ministra školství Plagy dozvěděli, že se do škol mají ještě před koncem školního roku vrátit i žáci druhého stupně. "Stojím o to, aby se aspoň v nějakém dobrovolném modu vrátily do škol i druhé stupně v měsíci červnu. Vnímám, že by se ty děti a studenti měli aspoň potkat," prohlásil ministr a vyvolal mezi učiteli řádné pozdvižení. Je to skvělá ukázka, jak vláda zcela zbytečně vyrábí chaos.