Z Aleny Schillerové si teď lidé na sociálních sítích dělají legraci. Ministryně financí reagovala na článek Hospodářských novin, v němž jsme zmiňovali její chabou angličtinu, velmi popuzeně − obvinila nás ze lži. Jenže když po ní televize chtěly, aby tedy anglicky něco řekla, utekla. Spíš než k smíchu je to ale k pláči. Nikoliv jen proto, že ministryně financí neumí pořádně komunikovat v angličtině. To je ten méně důležitý problém. Ještě horší je, že Česko řeší angličtinu Schillerové, když podstata je přece úplně někde jinde. Řešit bychom měli to, jak je možné, že ministryně systematicky ignorovala klíčové schůzky, na nichž se vyjednávalo v přepočtu o desítkách bilionů korun.