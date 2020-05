Až do čtyř hodin do rána trvalo v noci na sobotu soudní jednání o budoucnosti vydavatelství Mladá fronta. Insolvenční soud v Českých Budějovicích nakonec firmu i přes snahu jejího majitele Františka Savova poslal do konkurzu. Koupit ji chce hned několik vlivných hráčů.